خالد عباس: فخورون باستضافة العاصمة الإدارية ماراثون زايد الخيري

استضافت العاصمة الإدارية ماراثون زايد الخيري في نسخته الثامنة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث شهدت العاصمة فعالية رياضية واجتماعية استثنائية تجمع بين الإسهام الرياضي والخيري معًا.

وشارك في اطلاق فعاليات الماراثون إلى جانب المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة ومريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات في مصر، وعبيد البلوشي رئيس وفد الهلال الأحمر الاماراتي إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة.

وخلال الماراثون، صرّح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD: "فخورون باستضافة العاصمة الإدارية لماراثون زايد الخيري، مؤكداً أن امتلاك العاصمة الإدارية البنية التحتية الحديثة والمرافق الرياضية المتطورة جعلها مكانًا مثاليًا لاستضافة هذا الحدث الكبير".

وأضاف عباس ، أن الماراثون، الذي يحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يؤكد عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية التعاون في كافة القطاعات ومنها قطاع الشباب والرياضة وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين.

هذا وقد شارك في السباق عدد ٣١ الف مشارك من مختلف أنحاء مصر من مختلف الأعمار وعدد ٣٨٨٤ من ذوي الهمم وجميعهم هدفهم واحد هو الجري من أجل الخير والعون.

ويأتي اختيار العاصمة الإدارية الجديدة كموقع لماراثون زايد بمثابة تأكيد على جاهزيتها وقدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى، حيث امتد مسار الماراثون عبر أبرز المعالم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتحفيزًا للمشاركين وصلت جوائز الماراثون هذا العام إلى 10 ملايين جنيه مصري، تم توزيعها على خمسة آلاف مشترك بالإضافة الي سحب علي رحلات عمرة . ويذهب عائد الماراثون لصالح مؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس وعدد من المستشفيات الحكومية.



مسار الماراثون



وتضمن مسار الماراثون مرور المشاركين عبر أهم المعالم في العاصمة الإدارية، حيث اجتاز الحي الحكومي وساحة الشعب ومجلس النواب، ووصل إلى المسجد الكبير، الذي يُعد ثالث أكبر مسجد في العالم من حيث عدد المصلين. وتأتي هذه الفعالية لعرض جاهزية وتنوع العاصمة الإدارية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وسلم الفائزين الجوائز كل من المهندس خالد عباس، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق محمد هلال الكعبي في أجواء احتفالية حماسية، كما حصل المتسابقون على هدايا تذكارية مقدمة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وتعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD على دعم العديد من المبادرات التعليمية والرياضية ومنها رعاية المنتخب الوطني والمنتخب الأوليمبي وبطولة السوبر المصري.

ماراثون زايد الخيري

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