أحمد موسى يكشف تفاصيل جولته فى العاصمة الإدارية

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن جولته في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "يوم الجمعة ذهبت للعاصمة الإدارية الجديدة في جولة، وعند عودتي وقفت لـ2 شباب عايزين حد يوصلهم، وكانوا شغالين وخلصوا شغل وعايزين يروحوا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "اتكلمت مع العمال، وأخبروني أن أجرتهم في اليوم 250 جنيها"، موضحا: "كانوا 2 شباب منهم واحد متجوز من القليوبية والثاني من قنا".

وأشار: "سألت العمال الشغل أخباره إيه في العاصمة، قالوا لي عايزينك تيجي الساعة 7 الصبح تشوف آلاف العمال اللي بتاكل عيش"، مشددا على أهمية توفير فرص العمل للشباب.

