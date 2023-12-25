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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يكشف تفاصيل جولته فى العاصمة الإدارية

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن جولته في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "يوم الجمعة ذهبت للعاصمة الإدارية الجديدة في جولة، وعند عودتي وقفت لـ2 شباب عايزين حد يوصلهم، وكانوا شغالين وخلصوا شغل وعايزين يروحوا".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "اتكلمت مع العمال، وأخبروني أن أجرتهم في اليوم 250 جنيها"، موضحا: "كانوا 2 شباب منهم واحد متجوز من القليوبية والثاني من قنا".

 

وأشار: "سألت العمال الشغل أخباره إيه في العاصمة، قالوا لي عايزينك تيجي الساعة 7 الصبح تشوف آلاف العمال اللي بتاكل عيش"، مشددا على أهمية توفير فرص العمل للشباب.
 

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