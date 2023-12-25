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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.. أحمد موسى يكشف تفاصيل مشروع ضخم تنفذه مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة النقل قامت بالتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحرياً بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هذا المخطط يتضمن الربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها برياً حالياً عبر سيناء من خلال طريق نويبع/ طابا/ النفق ومنها الي موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير وذلك استغلالها للخدمات البحرية المباشر".

 

وأشار: "في ضوء توجيهات الرئيس السيسي لتحويل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط «بري، سككي، نهري، بحري» وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجستية تنموية دولية متكاملة".

 

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، بيان وزارة النقل، بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط.

 

ولفت أحمد موسى، إلى أن الدولة لديها رؤية استراتيجية من خلال تنفيذ هذه المشروعات، موضحًا أن حال غيرت شركات الشحن البحرية وجهتها إلى طريق أخرى مثل طريق رأس الرجاء الصالح سيكلفها مبالغ خيالية، لذا هذه الشركات لن تغير وجهتها وخط سيرها.

 

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أهمية تنفيذ هذا الممر العربي المتكامل خلال عام واحد على أقصى تقدير، معقبًا: «إنشاء مصر لممر العربي حارقهم أوي، نعمل اللي إحنا عاوزينه وبفلوسنا».

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