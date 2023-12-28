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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة العاصمة الإدارية تسمح للمطورين العقاريين بأدوار إضافية.. تفاصيل

الاحياء السكنيه بالعاصمه
الاحياء السكنيه بالعاصمه الإداريه الجديده

خاطبت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المطورين العقاريين في الأحياء السكنية R7 وR8 وهي أكبر الأحياء التي يتركز فيها المطورون العقاريون للسماح لهم بإضافة دور إضافي بالعمارات السكنية بمشروعاتهم.

وبحسب مصدر، بشركة العاصمة الإدارية، في تصريح خاص لـ "العربية Business"، فإن الشركة خاطبت المطورين والشركات بالبريد إلكتروني، يوم الاثنين بهذا العرض، ولكن بمقابل مادي إضافي على المطور.

وأوضح المصدر أنه سيتم احتساب القيمة بناء على ثمن ومساحة أرض المشروع، وعدد الأدوار بعمارات المشروع.


واستقبلت الشركة العديد من طلبات الاستفسار حول القيمة التي سيتم إضافتها على كل مشروع، بحسب المصدر، متوقعا أن يقوم أغلب المطورين بالاتفاق مع الشركة للاستفادة من تلك التيسيرات.

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وأشار المصدر إلى أن الكثير من المطورين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعوا مشروعاتهم منذ أكثر من عامين قبل الزيادات الأخيرة في أسعار مواد البناء، مما قد يؤثر على نسب التنفيذ أو يقلل من هامش أرباح تلك الشركات، ولهذا يأتي القرار تيسيرا على المطورين لاستكمال مشروعاتهم ومساعدتهم في تسليم المشروعات في مواعيدها.

وأضاف المصدر أن شركة العاصمة الإدارية قدمت سابقا عددا من التيسيرات الخاصة بإضافة أدوار تجارية وإدارية في مناطق الاستخدام المختلط MU، ومنطقة الأعمال المركزية، بأسعار مخفضة مقابل الاستفادة الأكبر للمطورين بالمنطقتين.

وكشف المصدر أن الشركة تدرس أكثر من آلية جديدة لضمان التسهيل على المستثمر للوفاء بالتزامه مع العملاء والتسليم في المواعيد المحددة وأيضا ضمان دفع الأقساط ومنع تعثر أي شركة.

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وفي أكتوبر الماضي، أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة عددا من التيسيرات والتسهيلات على المطورين بمشروع العاصمة الإدارية التي تتعلق بالسداد والتي تشمل تسهيلات في سداد الأقساط، وترحيل جزء من الأقساط، وخصم من فوائد وغرامات التأخير تصل إلى 50%، بالإضافة إلى مد مدد التنفيذ للمشروعات المختلفة، وذلك لمدة شهر واحد من تاريخ الإعلان.

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المطورين العقاريين الأحياء السكنية R7 وR8 إضافة دور إضافي مناطق الاستخدام المختلط MU أسعار مواد البناء

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