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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد الأمريكية تحذر: ساحل كاليفورنيا يستعد لهجوم الأمواج الغادرة

امواج
امواج

نشرت خدمة الأرصاد الجوية الامريكية (NWS) تحذيرات من ارتفاع الأمواج والفيضانات الساحلية في جزء كبير من ساحل كاليفورنيا من سان دييغو شمالًا إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو، مع توقع وصول الأمواج المتكسرة إلى ارتفاع 20 و25 وحتى 40 قدمًا (12 مترًا). في بعض المناطق.

قام سكان شاطئ كاليفورنيا بتنظيف أضرار الفيضانات الناجمة عن الأمواج العاتية التي ضربت الساحل في اليوم السابق واستعدوا لنوبة أخرى من الأمواج الشديدة والأمطار الغزيرة المتوقعة في عطلة نهاية الأسبوع.

يُعزى تهديد الأمواج الغادرة والفيضانات الساحلية إلى نظام العواصف في المحيط الهادئ الذي أدى أيضًا إلى هطول أمطار غزيرة على جزء كبير من الساحل الغربي ليلة الجمعة، بينما تزامن ذلك مع أحدث وصول للمد والجزر المرتفع بشكل استثنائي المعروف باسم المد والجزر.

وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أنه 'من المرجح حدوث فيضانات كبيرة في المناطق الساحلية الضعيفة والمنخفضة في وقت ارتفاع المد'. 'يمكن للأمواج الكبيرة أن تسبب إصابات، وتجرف الناس عن الشواطئ والصخور، وتنقلب القوارب الصغيرة بالقرب من الشاطئ.'

وشهدت بلدة فينتورا الساحلية الواقعة على بعد نحو 105 كيلومترات شمال غربي لوس أنجليس طعم هذه المخاطر يوم الخميس عندما غمرت الأمواج العاتية المنازل والشركات بمياه البحر والرمال وحطام المحيط.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها شبكة إن بي سي نيوز أمواجًا مارقة قوية تصطدم بسور بحري في شارع على شاطئ البحر، مما أدى إلى سقوط الناس أرضًا بينما اندفع آخرون إلى بر الأمان يوم الخميس في فينتورا، حيث ورد أن ثمانية أشخاص أصيبوا.

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