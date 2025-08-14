زوجة بيليه فلسطين توجه رسالة عاجلة لـ محمد صلاح

وجهت زوجة سليمان العبيد نجم منتخب فلسطين السابق رسالة إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي.

وطالبت زوجة سليمان العبيد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” محمد صلاح بدعم اسرتها قائلة “أنا بناشد محمد صلاح ياخدنا يسفرنا برة، ولادي يتعلموا ويصيروا مثل أبوهم، وابني نسيم يخلفه في الملاعب”.

وكشفت زوجة العبيد تفاصيل وفاة زوجها الذي استشهد بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظاره الحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

وقالت “قبل أن يغادر سألته: ستقطع كل هذه المسافة سيراً على قدميك؟ قال نعم.. لدينا أطفال أريد أن أطعمهم، ثم نهض لصلاة الفجر واستمع لسورة الكهف مرتين، وأخذ سبحته وهمّ بالمغادرة، شعرت بنخزة في قلبي فبدلاً من أن أقوله له: الله يسهل عليك، قلت له: سليمان متروحش، لكنه كان مصمماً، وغادر”

وأضافت "بعدها بساعات وصلني خبر أنه مصاب إصابة خطرة، لم يريدوا إخباري بنبأ مقتله دفعة واحدة، لكنني شعرت لم تقو قدماي على حملي أصبحت ثقيلة ثقل الخبر الذي أشعر به يحوم حولي، ظللت أردد: بدي أروح أشوف جوزي.. أشوف أبو عيالي، راح يجيب لقمة عيش، واستشهد! ليش؟".