وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
هبة طارق تعترف: برقص بالعباية السودا قدام الكاميرا علشان المشاهدات
توقف الدعاية لـ 10 مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ5 محافظات.. في هذا الموعد
من بينهم 106 أطفال.. صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا المجاعة لـ 239 شهيدًا
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور هيئة قضايا الدولة.. لهذا السبب
تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بدوري نايل
ضبط متهم ثالث في مطاردة فتاتين بطريق الواحات والتسبب في إصابتهما
زوجة بيليه فلسطين توجه رسالة عاجلة لـ محمد صلاح
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
حزب الاتحاد: الترويح لما يسمى بإسرائيل الكبرى تهديد مباشر للأمن القومي
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان لرجال الأعمال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بدوري نايل

الدوري
الدوري
ياسمين تيسير

أعلن ياسر عسكر المسئول الرياضي لشركة نايل راعي الدوري المصري عن تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة، لتأتي هذه المرة بشكل مستوحى من أحد أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة تايكون تاور، أعلى فندق في افريقيا

ويُعد Nile Business City تحفة معمارية تضم أعلى فندق في أفريقيا، وأعلى مبنى إداري لقطاع خاص، فضلًا عن كونه يضم أعلى "توين تاورز" في القارة.

وأوضح أن المشروع الفريد يضم 4 أبراج ، ليصبح علامة مميزة على أفق العاصمة الإدارية.

وأكد عسكر أن اختيار هذا التصميم الجديد يأتي تكريمًا للإنجازات المعمارية المصرية، حيث يرمز شكل الجائزة إلى الريادة في بناء ناطحات السحاب، بقيادة شركة نايل للتطوير العقاري، رواد المشروعات العملاقة في مصر وأفريقيا، وذلك بالشراكة مع الشركة المتحدة للرياضة ورابطة الأندية المصرية.

الدوري الدوري المصري دوري نايل

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

اجازة المولد النبوي

فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر

صورة أرشيفية

انتظام امتحانات الدور الثاني بالدبلومات الفنية بالغربية.. ولا شكاوي من الطلاب

قطاع غزة

الاحتلال يبحث فرض «حاكم لغزة» بعد الحرب.. والمشروع يصطدم بالرفض الفلسطيني والعربي

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

طريقة عمل البطاطس المهروسة

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

