يُذهب الهم ويقضي الدين .. دعاء علمه النبي لأبي أمامة ردده باستمرار

في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ، أصبح كل شخص مهموم بكيفية زيادة رزقة وتنوع مصدر دخله لمواكبة متطلبات الحياة اليومية واحتياجات أسرته، متناسيا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) علمنا الأخذ بالأسباب والسعي والتوكل على الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى، فإن الله يحب العبد اللحوح في الدعاء.

دعاء يجلب الغنى علمه الرسول لابنته فاطمة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر”.

نصيحة النبي لأبي أمامة عندما شكا من كثرة الهموم

روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: “دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة مالي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله، فقال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك، فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى ديني”.

ومن المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتاد أن يقول: “اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، رواه الإمام أحمد”.

وقد ورد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: “اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك. شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم”.