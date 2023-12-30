رونالدو +90.. النصر يختم 2023 برباعية في مرمى التعاون بالدوري السعودي

نجح النصر في قلب الطاولة على مضيفه نادي التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ، ضمن منافسات الجولة ال19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل رباعية النصر، بروزوفيتش في الدقيقة 26، وايمريك لابورت في الدقيقة 35، و أوتافيو في الدقيقة 50، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 90+2، بيما سجل هدف التعاون أشرف المهيدوي في الدقيقة 13.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.

وأعلن مدربا النصر والتعاون، عن التشكيل الأساسي للمباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة ال19 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ودخل البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، اللقاء بالتشكيل التالي:

العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري ، إيمريك لابورت، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، أوتافيو ، بروزوفيتش، تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

بينما دخل البرازيلي بريكليس شاموسكا ، مدرب التعاون، المباراة بالتشكيل الآتي:

مايسلون، عبدالملك العييري، جيرتيو، عون السلولي، معاذ فقيهي، أشرف المهديوي، فلافيو، ميدران، ماتيوس كاسترو، موسى باور، جواو بيدرو.



