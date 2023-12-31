عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تساهم بـ80% من الناتج المحلي.. صناعة مستقبل وطن تقترح 2024 عامًا للمشروعات الصغيرة

الدكتور بلال بدوي،
الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزي

قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية، حيث تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى، وتغطى حوالى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، مقترحا أن يتم تخصيص عام 2024 عامًا للمشروعات الصغيرة.

وأوضح بدوى، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 4% من إجمالى الصادرات المصرية، وفى حقيقة الأمر هذا الرقم لا يتناسب مع مكانة الدولة المصرية ما تمتلكه من موارد وبنية تحتية أصبحت مؤهلة خلال الفترة الأخيرة لضخ المزيد من الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة فى مختلف المجالات والقطاعات خاصة تلك التى نمتلك المادة الخام لها، خاصة وأن صناعة المغذيات من أهم الصناعات الداعمة للاقتصاديات على مستوى العالم.

وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن المشروعات الصغيرة تدعم الاقتصاد بشكل مباشر، وتساهم بقوة أيضا فى خفض معدل البطالة، وذلك من خلال توظيف العمالة سواء كانت ماهرة أو غير مدربة لانها سوق كبير يستوعب العديد من العاملين، ومن ثم فهى تعتبر فرصة للتدريب لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تساهم فى تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، وتساعد فى سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية.

وتابع بدوى:"  المشروعات الصغيرة تمثل القاطرة الحقيقة للتنمية الصناعية ونقطة البداية للتحول الصناعى، حيث تساهم بشكل مباشرة أيضا فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية، ولهذا يجب أن يتم العمل على تحقيق أقصى استفادة من المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة لدعم رؤية وتوجه الدولة فى النهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي".

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الناتج المحلي الاجمالي المشروعات الصغيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

ترشيحاتنا

بفارق 10 جنيهات.. الزراعة تطرح كميات كبيرة من البيض| صور

قرار عاجل من حكومة الاحتلال بتأجيل الانتخابات المحلية.. ما السر؟

الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت التابعة للهيئة

الفلاحين تدق ناقوس الخطر والزراعيين تعلق.. أسعار تقاوي البطاطس 100 ألف جنيه للطن

هيئة شئون الأسرى: الفلسطينيون في سجن عوفر يتعرضون للتسمم بسبب تقديم وجبات فاسدة

بعد إنضمامها للقوات البحرية| تعرف على إمكانيات الفرقاطة القدير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

ملابس شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

قصير ومكشوف.. إعلامية مشهورة بفستان قصير سعره خرافي تشعل السوشيال ميديا|شاهد

أبرزها المكنسة.. 9 نوات عنيفة تتعرض لها الإسكندرية في شتاء 2024

فيديو

وصول الفرقاطة «القدير» من طراز MEKO-A200 إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.. فيديو وصور

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ