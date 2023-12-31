تعرف على مضاعفات الربو الشعبي وطرق تجنبها

نشرت وزارة الصحة والسكان معلومات عن مضاعفات الربو الشعبي، مشددة على الالتزام بالعلاج الموصوف من قبل الطبيب المختص حتى تحمي نفسك منها

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن مضاعفات الربو الشعبي تتمثل في :-

الاصابة بالنوبات المتكررة

الاصابة بمضاعفات أدوية الربو الشعبي

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن التزام مريض الربو الشعبي بالعلاج الموصوف من الطبيب يمنع الاصابة بالمضاعفات .

التقلبات الجوية والعواصف الترابية

تتسبب التقلبات الجوية والعواصف الترابية، التي أصبحنا نتعرض لها في فترات متقاربة خلال هذه الفترة، في أضرار كثيرة لمرضي الأمراض الصدرية والربو والحساسية.

وأكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن الرياح المحملة بالأتربة التي تأتي في فصل الصيف وتنتهي بأمطار خفيفة تؤذي مريض الصدر كثيرا خصوصا مريض الربو لاسيما أن تلك الرياح والعواصف تكون أيضا محملة بالبكتريا والفيروسات التي يسهل انتقالها والتأثر بها لذا تنتشر الأمراض والفيروسات في هذا التوقيت.

وأشار إلى أنه في مناخ الشتاء نحرص على التدفئة والبعد عن البرد حتى لا نتعب الصدر ونزيد الميكروبات والعدوى، لكن في الصيف يكون الأمر مختلفا حيث يتعرض مريض الصدر لخطورة أخرى بشكل مختلف، موضحا أن مريض الحساسية في فصل الصيف وخاصة وقت العواصف الترابية يحدث له جفاف الحلق وجفاف بالاغشية المخاطية للجهاز التنفسي.

وأكد أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن التعرض للحر الشديد مع وجود أتربة يعرض مريض الحساسية لتهيج الأغشية المخاطية وبالتالي تسوء حالته ويتعرض للمخاطر.

ونصح الدكتور أيمن سالم، مريض حساسية الصدر بالبقاء في المنزل في هذا المناخ مع شرب ماء بكثرة على الأقل ٢ لتر يوميا وذلك حسب الوزن والعمر والتعرض البيئي، وايضا شرب اي كمية من السوائل سيكون مفيد في ذلك التوقيت.

وشدد الدكتور ايمن السيد سالم علي أنه في حالة وجود عبء كبير على الجهاز التنفسي لمريض الحساسية في هذا المناخ عليه تناول البخاخ المخصص له لإنقاذ حالته على الفور.