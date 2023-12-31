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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الإعلاميين مهنئا السيسي بالعام الجديد: نعاهدكم على مواصلة العمل الجاد من أجل رفعة الوطن

طارق سعده
طارق سعده

تقدم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيا المولى -عز وجل- أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن ينعم على مصرنا الغالية بالآمن والسلام والاستقرار.


وقال نقيب الإعلاميين: بهذه المناسبة نعاهد الرئيس على مواصلة العمل الجاد، وبذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل رفعة هذا الوطن كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر الوفي من تقدم وازدهار.


ودعا نقيب الإعلاميين الشعب المصري الوقوف صفا واحدا "خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية واستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة.

نقابة الاعلاميين طارق سعدة نقيب الإعلاميين عبد الفتاح السيسي العام الميلادى الجديد

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