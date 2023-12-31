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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1607 حالات خلال قافلة طبية مجانية في سمالوط بالمنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير المنظومة الصحية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية، وفى مقدمتها مبادرة “100 مليون صحة”، بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل جميع فئات المجتمع، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

 

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وقال المحافظ إن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نفذت يومي 27 و28 ديسمبر الجاري بقرية منقطين بمركز سمالوط، عن توقيع الكشف على 1607 حالات وصرف العلاج بالمجان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت عدداً من التخصصات المختلفة منها “الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن”، وضمت إجراء الكشف الطبي على 244 حالة جراحة، و443 حالة أطفال، و211 باطنة، و114 نساء، و80 حالة أسنان، و192 جلدية، و116 أنف وأذن، و37 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 140 تحليلاً مختلفا و10 حالات موجات صوتية و5 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 110 حالات، وإجراء 10 حالات خلع أسنان وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لـ 125 متردداً.

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