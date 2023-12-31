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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنا شيحة في رسالة للجمهور بمناسبة العام الجديد: كله بيعدي

صدى البلد

وجهت الفنانة هنا شيحة، رساله لجمهورها بمناسبة العام الجديد، ونشرت عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

 

وكتبت: "أوقات كتيره عدت السنه دي اه كله بيعدي !! بس بيعدي ازاي علينا ؟! اهم حاجة نبقي متاكدين ان الرضا بالحال هو السبيل الوحيد للنجاة نرضي وربنا هو المخلص ... ربنا هو الحكيم ربنا هو الحسب .. ربنا هو الرحيم ... الحكمة عنده فيما لا نعلم ... الصبر مش سهل خالص .. بس الصبر والرضا هما المفتاح . الحمد لله يا رب علي كل ما أعطيت وكل ما منعت .. لعل المنع فيه الخير".


 

نشرت الفنانة هنا شيحة، عدة مقاطع فيديو قصيرة -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- ظهرت فيها بحالة نفسية سيئة بسبب الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة. 
 

وظهرت هنا شيحة، في الفيديوهات، بدون مكياج وصبغة شعر، مشيرة إلى أن حالتها النفسية سيئة بسبب مشاهد العنف في قطاع غزة. 

واعتذرت هنا شيحة، عن عدم قيامها بأحاديث صحفية خلال الفترة الحالية بسبب تأثرها من الأوضاع، وعدم استطاعتها على الحديث أو حتى النوم بشكل طبيعي. 

ويعرض لـ هنا شيحة في الوقت الحالي مسلسل 55 مشكلة حب، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للراحل مصطفي محمود . 

وشهدت الحلقة السابعة من حكاية ما تيجي نشوف عددا من الاحداث ، ومنها حدوث خلاف كبير بين إسلام جمال وزوجته داخل أحداث العمل بسبب غيرته عليها من زميلها . 

أما هنا شيحة فقد أكتشفت خيانة زوجها طارق صبري - داخل أحداث العمل - مع صديقتها ، حيث اوهمها انه فى التصوير ، الا انها تتبعته واكتشفت وجوده فى فيلا صديقتها .

55 مشكلة حب الاعتداء الإسرائيلي العام الجديد الفنانة هنا شيحة بمناسبة العام الجديد خيانة زوجها قطاع غزة

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