منجي بدر: التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة اقترب من 10 مليار دولار

أكد الدكتور منجى بدر، الوزير المفوض وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن السفيرة الأمريكية الجديدة في مصر، قامت بزيارات لعدد من الوزارات والمؤسسات، مشيرا إلى أن هذا بروتوول تقليدي يحدث دائما.

وقال منجي بدر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة علاقات إستراتيجية، خاصة بعد نهاية حرب أكتوبر المجيدة، وتنوعت تلك العلاقات وزاد التبادل التجاري واقترب إلى 10 مليار دولار، إضافة إلى التعاون المالي.

مراحل متطورة للغاية

وتابع الوزير المفوض وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن هناك بروتوكول "الكويز"، يساعد على زيادة الصادارات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن بلغت العلاقات بين البلدين مراحل متطورة للغاية.