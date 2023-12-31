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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يضطلع على استعدادات المنتخب المصري للدارتس قبل البطولة العربية والإفريقية

صدى البلد

التقي عصر اليوم الدكتور اشرف صبحي برئيس الاتحاد المصري للدارتس الدكتور  يحي عبد القادر بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك لبحث استعدادات المنتخب المصري للبطولة العربية والافريقية والتى تقام بدولتى البحرين وتونس على التوالى خلال شهر يناير وابريل  ٢٠٢٤.


وقال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  أن الاهتمام باللعبة وانتشارها بكافة انحاء مصر بين الشباب والشابات اصبح اكثر  انتشارا خاصة وان  الوزارة تدعم انتشار اللعبة فى مختلف محافظات الجمهورية ، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للدارتس ، واكمل صبحي هدفنا نشر اللعبة  والوصول برياضة الدارتس لأفضل مكانة خاصة وان المنتخب المصري للدارتس قد استطاع الحصول  على  أول ميدالية فى بطولة كأس العالم للدارتس  والتى اقيمت   شهر سبتمبر الماضي 2023  بالدنمارك .


واطمأن وزير الرياضة من رئيس الاتحاد على الاستعدادات الخاصة للمنتخب المصري وجاهزيته لخوض اول بطولة عربية والتى سوف تستضيفها دولة البحرين خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٣ يناير ٢٠٢٤ ، وأيضا جاهزية المنتخب المصري لخوض البطولة الافريقية والتى ستقام بتونس فى ابريل المقبل .


كما تناول اللقاء بحث استضافة مصر لتنظيم بطولة العالم ٢٠٢٧ .


كما اثني الدكتور يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي  للدارتس على لقاء وزير الرياضة اليوم وعلى الاهتمام والدعم الكبير من قبل وزارة الشباب والرياضة لنشر اللعبة  وتوسيع قاعدة ممارستها فى مختلف محافظات الجمهورية ،مضيفا اننا تفوقنا على العديد من الدول صاحبة الخبرات الكبيرة فى اللعبة ومنها جنوب افريقيا  على الرغم من ان  الاتحاد المصري للدارتس لم يتجاوز العشر سنوات على إشهاره .

حضر اللقاء اللواء أحمد ناصر رئيس  اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الافريقية (الأوكسا)  وجودة ابو النور عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للدارتس والدكتور محمد زرومبا الامين العام للاتحاد الافريقي للدارتس ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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