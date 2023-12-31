عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع تبني استهداف سفينة.. الحوثيون يعلنون مصرع 10 من عناصرهم بضربة أمريكية

الحوثيون
الحوثيون

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، اليوم الأحد، عن مهاجمة القوات الأمريكية 3 زوارق تابعة لهم في البحر الأحمر، مما أدى لمقتل 10 أفراد من المليشيات.

كما قال سريع في بيان صحفي اليوم الأحد، إن جماعة الحوثي مسؤولة عن استهداف سفينة الحاويات "ميرست هانجرو" التي كانت متجهة إلى إسرائيل "بصواريخ بحرية".

وأهاب ببقية الدول عدم الانخراط في المسلك الأمريكي الخطير لما له من تداعيات سلبية قد تؤثر على الجميع.

كانت مصادر يمنية أفادت اليوم الأحد، بمقـ.تل 10 حوثيين في القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر.

وقال الجيش الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، الأحد، إنه أسقط صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا على سفينة حاويات من قبل الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر.

وبعد ساعات، حاولت أربعة قوارب مهاجمة نفس السفينة، لكن القوات الأمريكية فتحت النار، وهو ما أسفر عن مقتل العديد من الطواقم المسلحة، كما قالت القيادة المركزية الأمريكية، ولم يصب أحد على متن السفينة.

وذكرت شركة “ميرسك” للشحن البحري أن إحدى سفنها، التي ترفع علم سنغافورة، تعرضت لهجوم وأصيبت بالفعل بصاروخ ليلة أمس، السبت، أثناء عبور جنوب البحر الأحمر وطلبت المساعدة.

وأوضحت “ميرسك”، أنه في حوالي الساعة 18:30 بتوقيت وسط أوروبا يوم 30 ديسمبر وعندما كانت السفينة على بعد 55 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة باليمن، لاحظ الطاقم وميضا على سطح السفينة.

الحوثيين القوات الأمريكية استهداف سفينة إسرائيل الحوثيين اليمنيين جماعة الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

بعد اتهامات جمهور الزمالك.. الأهلي يعلن مفاجأة بشأن إمام عاشور

تحرك عاجل من عدلي القيعي لحسم صفقة الموسم لـ الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الجديد

بعد قرار رئيس الحكومة..هؤلاء الموظفون محرومون من عطلة عيد الميلاد بأمر القانون

مفاجأة عاجلة..منتخب مصر يعلن سر استبعاد عبد الله السعيد

مع تبني استهداف سفينة.. الحوثيون يعلنون مصرع 10 من عناصرهم بضربة أمريكية

نتنياهو يرفض اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة

مدير منتخب مصر يكشف رسالة عبدالله السعيد بعد استبعاده من قائمة أمم إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"احسدوني على النعمة".. رسالة مؤثرة من سيدة فلسطينية فقدت معظم عائلتها| فيديو

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

مجسم وملفت.. بوسي تثير الجدل احتفالا بالسنة الجديدة

تشييع جنازة والدة الموزع الموسيقى أحمد عادل من مدينة نصر

فيديو

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ