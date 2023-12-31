مع تبني استهداف سفينة.. الحوثيون يعلنون مصرع 10 من عناصرهم بضربة أمريكية

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، اليوم الأحد، عن مهاجمة القوات الأمريكية 3 زوارق تابعة لهم في البحر الأحمر، مما أدى لمقتل 10 أفراد من المليشيات.

كما قال سريع في بيان صحفي اليوم الأحد، إن جماعة الحوثي مسؤولة عن استهداف سفينة الحاويات "ميرست هانجرو" التي كانت متجهة إلى إسرائيل "بصواريخ بحرية".

وأهاب ببقية الدول عدم الانخراط في المسلك الأمريكي الخطير لما له من تداعيات سلبية قد تؤثر على الجميع.

كانت مصادر يمنية أفادت اليوم الأحد، بمقـ.تل 10 حوثيين في القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر.

وقال الجيش الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، الأحد، إنه أسقط صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا على سفينة حاويات من قبل الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر.

وبعد ساعات، حاولت أربعة قوارب مهاجمة نفس السفينة، لكن القوات الأمريكية فتحت النار، وهو ما أسفر عن مقتل العديد من الطواقم المسلحة، كما قالت القيادة المركزية الأمريكية، ولم يصب أحد على متن السفينة.

وذكرت شركة “ميرسك” للشحن البحري أن إحدى سفنها، التي ترفع علم سنغافورة، تعرضت لهجوم وأصيبت بالفعل بصاروخ ليلة أمس، السبت، أثناء عبور جنوب البحر الأحمر وطلبت المساعدة.

وأوضحت “ميرسك”، أنه في حوالي الساعة 18:30 بتوقيت وسط أوروبا يوم 30 ديسمبر وعندما كانت السفينة على بعد 55 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة باليمن، لاحظ الطاقم وميضا على سطح السفينة.