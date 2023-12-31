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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد العمال: تغريم غير الملتزمين بالحد الأدنى للأجور| ومضاعفة العقوبة حال الاستمرار

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن القطاع الخاص ينقسم إلى أجزاء، من حيث الالتزام بالزيادة الخاصة بـ الحد الأدنى للأجور.

وأضاف البدوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك قطاع خاص يعطى رواتب أعلى من الحد الأدنى، وهناك جزء ثان متعلق بالقطاع الخاص يلتزم بقرار الحد الأدنى بشكل دوري، وجزء آخر لا يلتزم.

 

واسترسل: جزء من القطاع الخاص يكون ظروفه الاقتصادية صعبة وبعض الأحيان يرى أنه إذا طبق سيضطر إلى أن يغلق مصنعه.

 

وشدد على أن هناك غرامات لكل من لم يلتزم بالحد الأدنى وتتضاعف حال استمرار عدم الالتزام.

القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور اتحاد عمال مصر مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

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اتحاد العمال: تغريم غير الملتزمين بالحد الأدنى للأجور| ومضاعفة العقوبة حال الاستمرار

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