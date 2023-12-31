ضبط 400 كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية

شن مركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية، حملة مكبرة علي المحلات لضبط المخالفين برئاسة بسيونى عيد بسيونى رئيس المركز ومدينة والتعاون بين إدارة تموين تلا والرقابة التموينية والصحة والطب البيطرى.

وشملت الحملات المحلات العامة والأسواق وكذا محلات بيع الأسماك وثلاجات اللحوم والدواجن.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية خلال الحملة المكبرة واستهدفت المرور على المحال العامة والاسواق لمتابعة الأسعار والأغذية واسفرت عن تحرير عدة محاضر وإعدام ٤٠٠ كيلو أسماك مملحه تالفه وعدد ١٧ محضر مخالفه إشتراطات صحيه وعدد ٥ محضر تموينى وعدد ١٠ محاضر بيئية.



وأكد بسيونى عيد، رئيس المركز والمدينة بالاستمرارية على متابعة الأسواق والمحلات والمخابز على مدار اليوم وإجراءات صارمة للمخابز والتجار الذبن تتواجد عندهم عدد من بطاقات المواطنين وكذا خلال أعياد راس السنة والاخوة الأقباط .

