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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يلتقي نائب رئيس هيئة الاستعلامات ويؤكد دورها البارز في التوعية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور أحمد يحيى نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لقطاع الإعلام الداخلى والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك بحضور  محمد موسى نائب المحافظ.


حيث رحب محافظ المنوفية بنائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، مؤكداً على أهمية الدور البارز للهيئة في مجال التوعية والتثقيف على مستوى المحافظات والتواصل المستمر ونشر التوعية في العديد من المجالات ورصد الرأى العام بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والمجتمعية المعنية مما يساهم في خطوات التنمية المستدامة، مثمناً دورها الحيوي في المشاركة في جلسات الحوار الوطني كدعوة للتواصل الفعال بين مختلف أطياف المجتمع للوصول بمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

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وخلال اللقاء أشار نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أهمية دور قطاع الإعلام الداخلى ومسئولياته نحو التوعية والتنوير إنطلاقاً من حرص واهتمام الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالتركيز على القضايا والمشكلات المجتمعية والتنموية في شتى المجالات لدفع عجلة التنمية بربوع محافظات الجمهورية ، مؤكداً أن الهيئة تسعى نحو تنفيذ العديد من الأنشطة والحملات التوعوية ومنها " أسرتك ثروتك " في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ، وحملة " مستقبل ولادنا في منتج بلدنا " لدعم الصناعات الوطنية فضلاً عن " صوتك مستقبلك -انزل شارك " لرفع الوعى بأهمية المشاركة السياسية وغيرها من الحملات الخاصة بالبيئة والمياه ومحاور الاستثمار في الطاقات البشرية وتدعيم دور المرأة ، وذلك وفق فلسفة متكاملة بمراكز النيل للإعلام من خلال تنظيم الدورات التثقيفية والحلقات النقاشية واللقاءات الحوارية والمؤتمرات الجماهيرية بمختلف المدن والقرى والنجوع بالإضافة إلى الدورات التدريبية وغيرها من كافة أشكال الاتصال.


كما أشاد نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالجهود التنموية المبذولة لمحافظ المنوفية على أرض المحافظة والدور الدعم الذي تقدمه المحافظة لمراكز الإعلام لتقديم كافة خدماتها المجتمعية فيما يخص حملات التوعوية والتثقيف بحثاً عن الحلول ومواجهة التحديات حول كافة قضايا المجتمع، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية.

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