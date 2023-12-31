محافظ المنوفية يستقبل وزير الري ويبحثان أوجه التعاون المشترك على كافة الأصعدة

إستقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بمكتبه بالديوان العام.

تأتي هذه الزيارة علي هامش بحث أوجه التعاون المشترك و متابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بعدد من المشروعات والملفات الهامة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، والمهندس أشرف صالح رئيس الإدارة المركزية لري المنوفية ،والمهندسة أمل محمد رئيس الإدارة المركزية لري الغربية .



حيث رحب المحافظ بوزير الموارد المائية والري ، مؤكدا حرصه على تعزيز واستمرار التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الموارد المائية لتعظيم سبل الإستفادة من أملاك الرى فى إقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين وتساهم في توفير فرص عمل للشباب وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة ، وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية وفقاً لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشياً مع رؤية مصر 2030.



وخلال اللقاء ، تم مناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية ذات الاهتمام المشترك ، وأعرب وزير الري عن سعادته بتواجده علي أرض محافظة المنوفية ،مثمنا جهود محافظ المنوفية فى دعم خطط الوزارة وتقديم كافة التسهيلات في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والحيوية بما يحقق خطط الدولة واهداف التنمية المستدامة ، وعقب اللقاء سيقوم الوزير بتفقد مبنى الإدارة المركزية للموارد المائية والري بشبين الكوم ، كما سيتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات الوزارة بنادى نقابة المهندسين بشبين الكوم .