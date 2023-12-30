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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. رفع درجة الاستعدادات القصوى بالقطاعات الخدمية والحيوية استعداداً لاحتفالات رأس السنة

رفع درجة الاستعداد
رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد

تزامنا مع إحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيدة، شدد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية بتكثيف التأمين في محيط الكنائس ودور العبادة وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية .

وأكد على رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكثفة للنظافة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع القمامة والأتربة بالمداخل والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة فضلاً عن التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للحالة العامة للنظافة ، والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين حفاظاً على المظهر العام ، وكذا المتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيدة.  

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ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات العامة والمركزية وتواجد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ مع التأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة ، مكلفاً وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بضرورة الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية والتموينية بنطاق المحافظة للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والمطاعم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لضمان توفير إحتياجات المواطنين ، كما أكد المحافظ على رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة والعمل على حلها لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات.

احتفالات رأس السنه أعياد الميلاد المجيد الحملات التفتيشية المتنزهات العامة

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