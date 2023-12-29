تحصين ما يزيد عن 362 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحصين ٣٦٢ ألف و ٦١٢ رأس من الأبقار والاغنام والجاموس ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة في 19 نوفمبر الماضي ، بنسبة تنفيذ مايقرب من ٩٧% من الأعداد المستهدفة بالحملة حتى الآن، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع علي مستوي مراكز ومدن وقري المحافظة ، مؤكدا على تقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة لخلق بيئة غذائية آمنة حفاظاً على الثروة الحيوانية.



وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن اللجان تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين ، لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.



وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية ، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً علي الثروة الحيوانية وتنميتها .