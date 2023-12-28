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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد ليلة ممطرة.. سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية |صور

سحب مياه الأمطار
سحب مياه الأمطار من شوارع المنوفية

شهدت محافظة المنوفية تساقطا للامطار في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس في عدد من مراكز المحافظة.

وأعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، رفع حالة التأهب بجميع الأفرع التابعة للشركة للتعامل الفورى مع تجمعات مياه الأمطار وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط اى تجمعات لمياه الامطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين .

محافظ المنوفية يتابع جهود شفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والميادين|صور

محافظ المنوفية يشدد على ضرورة التواجد الميداني والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار

وأضاف، تحركت المعدات اللازمة بأفرع الشركة المختلفة لسحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.

وشدد "نجيب" على تكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار وإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية.

وذكر أن الشركة تقوم بتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضي او محمول .

وتناشد الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.
 

الحركة المرورية تساقط للأمطار ترشيد استهلاك المياه تطهير شبكات الصرف الصحى شفط تجمعات مياه الأمطار مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

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