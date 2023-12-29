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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع جهود رؤساء المراكز لتسريع معدلات الأداء في مشروعات البنية الأساسية

رصف الطرق
رصف الطرق

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على الوحدات المحلية لمواصلة جهودها المكثفة فى المتابعة الميدانية لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل .


وفى ضوء ذلك ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال فرد طبقة الرصف النهائى بشارع التحرير بمدينة قويسنا وذلك ضمن الخطة الإستثمارية لأعمال الرصف التى تشملها المدينة ومتابعة الموقف التنفيذى والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للرصف ، بهدف  تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

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وفى مركز ومدينة منوف تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال صب الخرسانة بأرصفة شارع زكريا يوسف بمنوف تمهيداً لأعمال الرصف  النهائية ، كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال فرد وتسوية طبقة السن بمدخل قرية كفر عشما بطريق المقابر،وكذا فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية كفر الشبع  بالوحدة القروية  بدراجيل والذى يمتد من مكتب بريد القرية مرورا بشارع المقابر وشارع السوق حتى ترعة السمسمية  تحت إشراف الهيئة الهندسية  للقوات المسلحة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز الشهداء .


فيما تابع رئيس مركز ومدينة تلا الاستعدادات النهائية لرصف متفرعات بورسعيد بتلا  والاطمئنان على سريان العمل في الوقت المحدد للإنتهاء منه طبقا للخطة الزمنية المقررة ، وفى مدينة سرس الليان ، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال رصف طريق الجزائر مدخل السروهيت بطول 1200م ،تحت إشراف مديرية الطرق ، ضمن خطة التطوير والرصف التى تتم بشوارع المدينة.
وقد أكد محافظ المنوفية على أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحركة المرورية الخطة الاستثمارية المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير ورفع كفاءة

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