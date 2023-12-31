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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: المقترح المصري لوقف إطلاق النار بغزة يعكس دعمنا للقضية الفلسطينية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام  بمجلس النواب، أن المقترح المصري لوقف إطلاق النار على غزة، يعكس دعم مصر للقضية الفلسطينية وحقن دماء المواطنين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وقالت رشاد ، في تصريحات صحفية له، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها موقف ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت  النائبة هند رشاد، أننا كلنا ثقة في نجاح الدبلوماسية المصرية فى الوصول لاتفاق بوقف الحرب فى غزة

وأشارت النائبة هند رشاد ، إلى أن مصر لن تدخر جهدا في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على استمرار استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المصرية.

ولفتت امين سر اعلام النواب ، إلى أن الحرب الدائرة كشفت عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي والوحشية التي يتعامل بها مع الأبرياء.

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