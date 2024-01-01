كارولينا كرم تفتتح حفلات رأس السنة بوصلة استعراضية فى الزمالك.. صور

أحيت المطربة الاستعراضية الفرنسية كارولينا كرم اللبنانية الأصل أولى حفلاتها براس السنة فى مصر داخل أحد أماكن السهر الشهيرة بالزمالك بحضور كامل العدد من السياح العرب والأجانب.
واشعلت كارولينا حفل رأس السنة 2024 بعدد كبير من اغانيها الاسعراضية منها أغنية كليب "بمبى" أولى أغانيها باللهجة المصرية مع جاد شويرى والتى اشتق إسمها من اغنية "الحياة بقى لونها بمبى" السندريلا سعاد حسني بالإضافة إلى أغنية " لو كنت نسيت" التى قدمته مع النجم تامر حسني بإحدي فقرات حفله بمهرجان العالم علمين فى صيف 2024 وهي من انجح اغنيات تامر وشيرين عبد الوهاب.
كما قدمت أغانى "سطلانه" ، مخصماك" و "اليوم الحلو ده" ..وغيرها من أشهر الكلاسيكيات الغربية الشهيرة التى حصدت المزيد من آجواء الإثارة.
على جانب آخر تستعد كارولينا لإطلاق أغنية مع بداية العام الجديد بعنوان " يا كداب" كلمات مصطفي حدوته ولحن وليد العطار وتوزيع ايهاب كلوبيكس وإنتاج تامر عبد المنعم pmg .
وكانت كارولينا قد أحيت العديد من الحفلات والسهرات الضخمة التى أقيمت طوال صيف 2023 بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي والتي خطفت فيها الأنظار بمشاركة نجوم الأغنية تامر حسني وأحمد سعد وإيهاب توفيق وحسن شاكوش والتيك توكر الألماني نويل.