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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان كب.. رانيا يوسف بإطلالة ملفتة تستقبل عام 2024

رانيا يوسف
رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل حول إطلالتها الأخيرة التي شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام احتفالا بعام ٢٠٢٤.

وتألقت رانيا يوسف بظهورها بفستان كب اتسم بستايل القماش الشيفون المنفوش ذات الورود  وهو ما كشف عن أناقتها ..

 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز رانيا يوسف  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد رانيا يوسف،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

إليكم الصور..

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IMG_4675
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IMG_4674
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الفنانة رانيا يوسف لفنانة رانيا يوسف أجرأ اطلالات رانيا يوسف تكشف عن أنوثتها

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