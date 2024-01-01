عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تعرف على برنامج الحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الجلالة.. مركز جامعة القاهرة يقدم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لو هتنضم بجامعة الجلالة في التيرم الثاني.. تعرف على برنامج الحاسبة ونظم المعلومات
كشفت جامعة الملك سلمان الدولية عن أهمية الدراسة في مجال المحاسبة ونظم المعلومات بها حيث ينضم الطالب إلى جيل جديد من المحاسبين المطلوبين في سوق العمل المحلي والدولي.

جامعة حلوان تعلن بدء التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات لعام 2024
يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية ٢٠٢٤ بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز .

نظم الامتحانات وتقويم الطلاب... دورة تدريبية في جامعة القاهرة| اليوم
تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

كاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تطلق الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي
أعلنت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ، إطلاق الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي 2023، والتي تعد أداة لتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة، فضلاً عن كونها طريقة مستحدثة لابتكار الحلول للتحديات الراهنة، ووسيلة مهمة في البحث عن الظواهر الأمنية وتحليلها وفقا لأساليب علمية منهجية.

 

مركز جامعة القاهرة يقدم دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس.. اليوم
ومن هذه الدورات يقدم المركز يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 يناير 2024 برنامج بنك المعرفة المصري والبحث عن المصادر، ودورة عن التفكير النقدي، ودورة نظم الامتحانات وتقويم الطلاب.

اليوم.. عالمة اللسانيات منى بيكر تلقي محاضرة بكلية الألسن جامعة عين شمس
تستضيف كلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى بيكر، في تمام الحادية عشرة من صباح الخميس 4 يناير 2024 في قاعة المؤتمرات بكلية الألسن.

 

اخبار التعليم أحدث أخبار التعليم أحدث أخبار التعليم ا أحد أحدث أخبار التعليم المنشورة أحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أخبار التعليم المنشورة أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية آداب جامعة حلوان الأخبار التعليمية المهمة الأخبار التعليمية الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الإثنين

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

سعر الذهب اليوم 1-1-2024

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جزر فيجي جنوب المحيط الهادي

من اليوم.. لأول مرة بالتاريخ الشرطة السويدية تمتلك حق التفتيش الجسدي للأجانب

زوارق إسرائيلية تقصف منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

تطبق اليوم وتلك قيمتها.. زيادة المرتبات لهذه الفئات وهذا موقف أصحاب المعاشات

فى هذه الأيام ..الكهرباء مش هتفصل رغم نفاذ رصيد العداد

الأولى في 2024.. مجلس النواب يعقد جلسته العامة غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية

ندى الكامل بإطلالة ملفتة خلال الاحتفال بالعام الجديد.. شاهد

فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ