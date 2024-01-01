أخبار التعليم| تعرف على برنامج الحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الجلالة.. مركز جامعة القاهرة يقدم دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لو هتنضم بجامعة الجلالة في التيرم الثاني.. تعرف على برنامج الحاسبة ونظم المعلومات

كشفت جامعة الملك سلمان الدولية عن أهمية الدراسة في مجال المحاسبة ونظم المعلومات بها حيث ينضم الطالب إلى جيل جديد من المحاسبين المطلوبين في سوق العمل المحلي والدولي.

جامعة حلوان تعلن بدء التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات لعام 2024

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية ٢٠٢٤ بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز .

نظم الامتحانات وتقويم الطلاب... دورة تدريبية في جامعة القاهرة| اليوم

تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

كاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تطلق الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي

أعلنت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ، إطلاق الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي 2023، والتي تعد أداة لتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة، فضلاً عن كونها طريقة مستحدثة لابتكار الحلول للتحديات الراهنة، ووسيلة مهمة في البحث عن الظواهر الأمنية وتحليلها وفقا لأساليب علمية منهجية.

مركز جامعة القاهرة يقدم دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس.. اليوم

ومن هذه الدورات يقدم المركز يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 يناير 2024 برنامج بنك المعرفة المصري والبحث عن المصادر، ودورة عن التفكير النقدي، ودورة نظم الامتحانات وتقويم الطلاب.

اليوم.. عالمة اللسانيات منى بيكر تلقي محاضرة بكلية الألسن جامعة عين شمس

تستضيف كلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى بيكر، في تمام الحادية عشرة من صباح الخميس 4 يناير 2024 في قاعة المؤتمرات بكلية الألسن.