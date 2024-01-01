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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن بدء التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات لعام 2024

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية ٢٠٢٤ بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز .

حيث يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.


واوضحت ادارة مركز اللغات بكلية الاداب جامعة حلوان انه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه  يتم الاعلان عن بدء  كل دورة فور اكتمال العدد.  

ونوه المركز انه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966 .

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.


وقد استقبل الدكتور السيد قنديل وفد مشروع مبادرة تميز المعلم التي تشارك فيها كلية التربية بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية الرائدة، وذلك في إطار مشاركة كلية التربية بجامعة حلوان في تنفيذ أنشطة مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI) ، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وذلك لتسليم (وحدة متنقلة لتكنولوجيا الاتصالات) تمهيداً  لبدء العمل بمراحل المبادرة، وفقاً للخطة الموضوعة من جانب إدارة المشروع.

واستعرض الدكتور السيد قنديل أثناء الزيارة دور جامعة حلوان وجهودها المختلفة لتطوير برامجها بما يسهم في تخريج كوادر على درجة عالية من التميز الذي يمكنها من مواكبة متطلبات سوق العمل بل والمنافسة الدولية من خلال كثير من التخصصات التي تم تطويرها لتتوافق مع المعايير الدولية.

كما أكد الدكتور قنديل علي الدور الفعال والمهم للقطاع التربوي وكلياته في تكوين خريج تتسق مهاراته مع احتياجات المدارس، وتأهيله وتدريبه ميدانيا كمعلم مساعد للكوادر التدريسية بالمدارس لخدمة العملية التعليمية.

وقد تضمنت الزيارة مناقشة الفعاليات والمراحل القادمة من المبادرة، وسبل التواصل والمتابعة بين الجانبين، وكذلك تضمنت إجراءات تسليم وتسلم الوحدة المتنقلة سالفة الذكر، وشرح كيفية وآليات العمل بها من جانب أخصائي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالمشروع.


وتضمن الوفد الدكتور عاشور أحمد عمري (ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، الدكتور حازم راشد (مستشار مشروع مبادرة تميز المعلم والعميد السابق لكلية التربية بجامعة عين شمس، الدكتورة دينا محمد عادل أخصائي التعليم الأساسي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الاستاذة منى بشاي (مسئول التعاقدات بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، المهندس أحمد سالم (أخصائي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالمشروع)

وذلك بحضور كل من  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، الدكتور خالد مالك وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة لبنى شهاب منسق المبادرة بالكلية، الدكتورة علياء فكري مسؤول التنفيذ بالكلية.


وخلال الزيارة، أكد الدكتور حسام حمدي "عميد الكلية"، أن كلية التربية وإدارتها وجميع منسوبيها منفتحون على التعاون والتعاطي بإيجابية مع كافة استحقاقات المبادرة، والوفاء بالالتزامات الأكاديمية والإدارية والفنية المنوطة بها الكلية، حتى يتسنى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة الواعدة.

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