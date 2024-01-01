اليوم.. عالمة اللسانيات منى بيكر تلقي محاضرة بكلية الألسن جامعة عين شمس

تستضيف كلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة منى بيكر، في تمام الحادية عشرة من صباح الخميس 4 يناير 2024 في قاعة المؤتمرات بكلية الألسن.

جامعة عين شمس

الدكتورة منى بيكر، هي أحد أهم علماء اللسانيات في العصر الحديث الدكتورة منى بيكر، مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر في إنجلترا ونائب رئيس الجمعية العالمية لدراسات الترجمة والثقافات المتعددة وأستاذ زائر في كل من جامعة هونج كونج بالصين وجامعة ميدليكس بالمملكة المتحدة وجامعة أوسلو بالسويد ولها العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الترجمة.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الضيفة ستلقي محاضرة عامة حول موضوع: Paratexts: Theory and Methodology“، التي ستشمل محاور مهمة في مجال دراسات الترجمة تطبيقا على أنواع مختلفة للترجمات.

وأشارت إلى أن المحاضرة تأتى في إطار حرص الكلية على استضافة أصحاب السيرة الذاتية رفيعة المستوى لصقل خبرات ومهارات طلاب الألسن على مختلف المراحل الدراسية سواء الليسانس أو الدراسات العليا، لافتة إلى أن رفع مستوى الأبحاث العلمية وتدويلها تأتى على رأس أولويات الجامعة لضمان تواجد الجامعة في التصنيفات العالمية.

ومن جهته أشار الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الدكتورة منى بيكر صاحبة مدرسة علمية فريدة وثرية في مجال دراسات الت جمة ولها العديد من المؤلفات والدراسات المهمة في هذا المجال منها:

• الترجمة والصراع

• قراءات نقدية في دراسات الترجمة

• مفاهيم نقدية

• موسوعة روتلج لدراسات الترجمة

• الترجمة والسياق

• النص والتقنية

• المترجمون في ساحة الحرب: القصص والرواة

• أخلاقيات إعادة السرد

• إعادة تأطير الصراع في الترجمة

• قضايا في بحوث الترجمة وعلاقتها بالعمل المهني

• الذخيرة اللغوية في دراسات الترجمة: نظرة عامة، ومقترحات لدراسات مستقبلية

• مراجعة للطرق المستخدمة في صياغة المصطلحات الجديدة في العربية

• اللسانيات والدراسات الحضارية.

كما أسست الدكتورة منى بيكر دار نشر سان جيرومSt.Jerome ، كما أسست كذلك المجلة العالمية المترجمTheTranslator.

وكان قد أكدت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه في إطار ما تقوم به الجامعة من جهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعا للطلاب المشاركين في المشروع.

وأضافت الدكتورة حنان كامل ،أنه يتم منح الطلاب الحوافز التالية: (منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره (250) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلاً عن (50) جنيهًا من الجامعة)، ( قيام الجامعة بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة على قيامه بمحو الأمية كحافز إضافي له ) .

وشددت عميدة كلية الاداب جامعة عين شمس، على التأكد من محو أمية 4 أفراد للطلاب للحصول علي شهادة التخرج، لافتة إلى أن محو أمية 4 أفراد مطلب أساسي للحصول على شهادة التخرج.