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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد لترشح أعضاء هيئة التدريس لجوائز جامعة عين شمس 2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، عن فتح باب الترشح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من الجامعة الراغبين التقدم لجوائز الجامعة 2023 .
 

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جاء ذلك بناءً على التزام مكتب الجوائز بالجامعة في دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الترشح للجوائز، وتهيب إدارة الجامعة بأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح  لجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والرواد 2023 في مجالاتها المتنوعة ضرورة سرعة استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات المطلوبة، وتعبئة البيانات الضرورية على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز.
 

آخر موعد لاستقبال الترشيحات مستوفاة جميع البيانات اليوم الأحد مع ضررورة مراجعة استيفاء ما يلي:
خطاب الترشيح معتمد من الكلية

ارفاق الإفادة باستيفاء المتقدم لتعبئة البيانات على موقع الجامعة للجوائز.
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

إرفاق السيرة الذاتية  التفصيلية للمتقدم.

ارفاق مبررات الترشح المرتبطة بالإسهامات في مجال الجائزة معتمدة.
استيفاء جميع نماذج الترشح وإرفاق جميع متطلبات الترشح،

وللمزيد من المعلومات عن جوائز الجامعة ، يتم الدخول على الدليل الإرشادي لجوائز الجامعة على الرابط
https://www.asu.edu.eg/staffPortal/ar/page/4

كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز، 
يرجى عدم التردد في مراجعة مكتب الجوائز..

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]

 

جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس الهيئة المعاونة جوائز الجامعة 2023 Jobs Education

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