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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية: نحترم اعتذار الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة بالكأس

صدى البلد

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أنه يحلم بأن يتطور الدوري المصري ويصل إلى المكانة التي تستحقها الكرة المصرية وأن تعود الجماهير الى المدرجات بشكل كبير خلال السنة الجديدة.


وأوضح عبر برنامج الكابتن أحمد حسن علي قناة “dmc”: الأهلي والزمالك قطبا الكرة المصرية ويمنحان أهمية لأي بطولة وكأس الرابطة تتعامل مع ١٨ ناديا والموسم الماضي كان هناك حضور جماهيري مميز، وبطولة كأس السوبر شهدت نظاما عالمياً من ٤ فرق كما يحدث في اسبانيا مثلاً".
وأضاف : من الطبيعي خلال فترة التوقف الطويلة تحتاج إلى إعداد جيد، وكأس الرابطة فرصة لتجربة البدلاء والناشئين وتسويق اللاعبين ومؤهلة لكأس السوبر.. اعتذار القطبين نحترمه بشدة".

وأشار دياب إلى أن كل سنة يتم تعديل اللائحة والإضافة بها ، وتم إضافة مكافأة مالية مميزة وعقوبات مليون جنية عن من يعتذر، ولا يمكن تغليظها اكثر من ذلك لأن كرة القدم صناعة.


وأكمل: سننهي الدوري في موعده المحدد وقد واجهنا ظروف صعبة بسبب الدوري الافريقي وطالبنا بدوري استثنائي من دور واحد لضبط المسابقات ولكن الأندية رفضت، وبعد ذلك أصبح من الصعب ذلك بسبب عقود الرعاية الممتدة لأربع مواسم.

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