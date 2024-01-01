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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تواصل تصدر التريند حتى اللحظات الأخيرة من 2023.. صور

صدى البلد

واصلت أنغام تصدر التريند حتى اللحظات الأخيرة من عام 2023 والذى شهد اهتماما عربيا كبيرا بما تقدمه من فن وإبداع بالإضافة إلى اطلالتها واناقتها التي تصدرت اكثر من مرة مؤشرات البحث طوال العام والذى اختتمته برقى وتألق فنى كالعادة خلال مشاركتها في حفل ليلة رأس السنة والذى حمل عنوان" ليلة نجمات العرب".


وخطفت أنغام أنظار جمهور حفل " ليلة نجمات العرب" باطلالتها وصوتها الساحر بأغان " ساعات" للشحرورة صباح ، " دوارين" لنجاة الصغيرة، "قولوا له" للعندايب عبد الحليم حافظ بالإضافة إلى دويتو مع إليسا قدما خلاله "يا ريتك فاهمنى" و " لو تعرفوه" ودويتو آخر مع نانسي عجرم حيث تبادلا تقديم " بعتلى نظرة" و" إحساس جديد".

وقالت أنغام لـ نانسي:"أنا بحبك وكل سنة وانتي طيبة" لترد الفنانة اللبنانية:"وأنا كمان بحبك كتير".

وهنأت صوت مصر انغام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعيد ميلاده، قائلة:"أهنئ خادم الحرمين الشريفين بيوم مولده وربنا يعطيه الصحة ويطول في عمره ويفضل فوق راسنا".

بينما قالت أنغام عن إليسا:" بحبها باللبناني والمصري" وردت إليسا قائلة : " أنغام كتير محترمه .. والحب اللي بيننا بينعكس بإيجابية كبيرة على الناس".


كما شهدت نفس الليلة صلح أنغام وآصالة وعلق تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على إتمام هذا التصالح، قائلًا: سنة جديدة يكون عنوانها المحبة.. الرسالة من موسم الرياض رسالة حب وإبداع وسعادة.

على جانب اخر تصدرت أنغام قبيل الحفل تريند مواقع التواصل الإجتماعي بلقائها مع الفنانة العالمية لارا فابيان خلال الإحتفال بتكريم فنان العرب محمد عبده حيث نال لقاء النجمتين تفاعلا ايجابيا من المعجبين بفنهما حول العالم.

ووجهت الفنانة أنغام رسالة إلى فنان العرب محمد عبده بعد حفل تكريمه في المملكة العربية السعودية.

وكتبت أنغام في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: أستاذي الكبير ورفيق قلبي وأذني أبو نوره ربنا يحفظك ويطول في عمرك كنت أمس في أبهى صورك حضرت معك واستمتعت بليلتك الله يحفظك لنا وللملكة العربية السعودية ويديم بهاءك بحبك".

كما قدمت أنغام مؤخرا أغنية وطنية حماسية بعنوان "حلفونا" لدعم القوات المسلحة والبطولات التى يواصل تحقيقها حتى الآن.


ومن أبرز التريندات موقفها المشرف من المتحدث الإعلامي باسم الكيان الصهيوني دعما لضحايا غزة وفلسطين .. وغيرها من المواقف الفنية والإنسانية التى كانت الأكثر بحثا على مواقع التواصل الإجتماعي طوال عام 2023  بمصر ودول العالم العربي منها حفلى صوت مصر  بالمملكة العربية السعودية و بمهرجان "العالم علمين" والذان حظيت بمتابعة الملايين من محبيها.

كما تصدرت أنغام التريند عندما كشفت عن جوانب انسانية خاصة فى حياتها الشخصية  تكتمت الخوض فيها لسنوات طويلة مع الإعلامى الإماراتي أنس بوخش وهو آثار المزيد من تعاطف ودعم محبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بقوة حيث وصفوا اللقاء بالفضفضة الإنسانية التى كانت بحاجة لها لإعادة ترتيب أولويات حياتها وتفضيلها للامومة كدور أول بحياتها ثم الفنانة الموهوبة المجتهدة المحافظة على تاريخها الذى اثرت به الموسيقى العربية.


وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.

ومع بداية العام الجديد حرصت أنغام على تهنئة الجمهور بليلة رأس السنة والعام الميلادي الجديد 2024، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشرت أنغام عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” عدد من الصور الجديدة لها ظهرت فيها بإطلالة متميزة وهي على خشبة مسرح وعلقت قائلة: “أتمنى لنا جميعا سنة جديدة سعيدة وهادئة”.

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تريند مواقع التواصل حفل ليلة رأس السنة حفل ليلة نجمات العرب خادم الحرمين الشريفين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

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