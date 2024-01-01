روشتة من طبيب لعلاج القولون العصبي بأسرع وقت

يعد القولون من المشاكل الصحية التي يعاني منها كثيرين حيث يعاني المريض من تقلصات بالمعدة وهو ما يتطلب تدخلا سريعا لعلاج الحالة.

ونشر الدكتور أحمد شاكر اخصائي امراض الباطنة روشتة علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لعلاج القولون للتخلص من آلام التقلصات ومشاكل المعدة.

وأكد شاكر أن العلاج أمن وليس له آثار جانبية ولكن يجب الاعتماد علي الأطعمة الخفيفة والابتعاد عن المسبك والدهون أثناء العلاج واليكم الروشتة.

وقد يحتاج مريض القولون الي الراحة البدنية والنفسية مع العلاج وذلك للمساعدة علي الشفاء .