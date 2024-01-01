عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

روشتة من طبيب لعلاج القولون العصبي بأسرع وقت

صدى البلد

يعد القولون من  المشاكل الصحية التي يعاني منها كثيرين حيث يعاني المريض من تقلصات بالمعدة وهو ما يتطلب تدخلا سريعا لعلاج الحالة.

ونشر الدكتور أحمد شاكر اخصائي امراض الباطنة روشتة علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لعلاج القولون للتخلص من آلام التقلصات ومشاكل المعدة.

وأكد شاكر أن العلاج أمن وليس له آثار جانبية ولكن يجب الاعتماد علي الأطعمة الخفيفة والابتعاد عن المسبك والدهون أثناء العلاج واليكم الروشتة.

 

وقد يحتاج مريض القولون الي الراحة البدنية والنفسية مع العلاج وذلك للمساعدة علي الشفاء .

الروشتة القولون القولون العصبي أمراض الباطنة علاج القولون العصبي علاج القولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

موضوعات متعلقة

بالعباية والحجاب.. ابنة تامر حسني تشعل السوشيال ميديا في رأس السنة

نصائح لاستقبال 2024.. جمال شعبان يقدّم أرقامًا صحية مهمة |تعرف عليها

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

قصير ومكشوف.. إعلامية مشهورة بفستان قصير سعره خرافي تشعل السوشيال ميديا|شاهد

جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على الانستجرام|شاهد

طريقه عمل الحلاوة الطحينية

شاهد.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة غريبة في برنامجها

ترشيحاتنا

النواب الليبي يتخذ قرارا عاجلا ضد إسرائيل

تصرف صادم لسائق يتسبب في مأساة على طريق بهولندا.. شاهد

يطلب فدية .. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 بقرة في الضفة الغربية

روشتة من طبيب لعلاج القولون العصبي بأسرع وقت

دار الإفتاء تحدد التصرف الصحيح في مال اللقطة.. تعرف عليه

استولى على 3 ملايين جنيه.. اعرف العقوبة المنتظرة لسارق حلمي بكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

بالأحمر الجريء.. ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

طبيب يكشف حقائق عن الفيروس المنتشر بالمدارس

رانيا يوسف وهيفاء وهبي الأبرز.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في رأس السنة

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ