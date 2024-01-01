الصحف الإماراتية اليوم| عدد الضحايا الفلسطينيين خلال 2023 الأكبر منذ نكبة 1948.. كيم جونج يهدد بتدمير أمريكا وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة

تجدد المواجهات الحدودية بين إسرائيل وجنوب لبنان

أمريكا تعتزم إعادة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" من شرق المتوسط

بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للعلاقات الدبلوماسية.. الرئيس الصيني يبدي استعداده للعمل مع واشنطن من أجل علاقات مستقرة

بلجيكا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي

تناولت الصحف الاماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية.

محليا، ذكرت صحيفة الامارات اليوم أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول، وتمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

عربيا واقليميا، وأشارت صحيفة الامارات اليوم إلى تجدد المواجهات والقصف المتبادل بين إسرائيل و«حزب الله» عبر الحدود الجنوبية للبنان، أمس الأحد، واستهدفت غارات إسرائيلية محيط عدد من القرى والبلدات الحدودية، فيما واصل الحزب استهدافاته لمواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود، معتبراً أن إسرائيل «ليست في موقع يتيح لها فرض خياراتها» في ما يتعلق بوجوده في جنوب لبنان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدات الجبين، الناقورة، علما الشعب، يارين، حولا، ميس الجبل، طير حرقا، والضهيرة، وجبل اللبونة. وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية 5 غارات على منطقة جبل بلاط وأطراف بلدة رامية في القطاع الغربي، إضافة إلى غارات شنها على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان. كما أطلق الجيش الإسرائيلي منطاداً تجسسياً فوق بلدة علما الشعب في القطاع الغربي، بينما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة «زرعيت» في الجليل الغربي.



أفادت صحيفة الخليج بأن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قال إن حصيلة "الشهداء" هذا العام تعد أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان له، "الأحد"، "أن عدد الشهداء في فلسطين خلال عام 2023 بلغ 22 ألفا و 404 شهداء من بينهم 22 ألفا و 141 شهيداً منذ السابع من أكتوبر الماضي"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتابع المكتب أن 98% منهم في قطاع غزة، ومن بينهم نحو 9 آلاف طفل و 6450 امرأة، في حين بلغ عدد القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شخصا، منهم 111 طفلا و4 نساء، كما قتل أكثر من 100 صحفي وفقاً لسجلات وزارة الصحة، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الاطفال والنساء.



ذكرت صحيفة البيان أنه من المقرر أن تغادر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، وكانت قد أرسلت إلى المنطقة بعد إندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز "الإخبارية الأمريكية عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين قولهما إن مجموعة حاملة الطائرات الحربية، التي تتشكل من بوارج ومدمرات ومقاتلات حربية، سوف تعود إلى ميناء فيرجينيا بالولايات المتحدة، كما كان مقررا، حتى يمكن تجهيزها من أجل انتشار مستقبلي.

وذكر أحد المسؤولين أن الولايات المتحدة تبقي على قدراتها العسكرية في المنطقة، وستظل قادرة على نشر طرادات ومدمرات إضافية في الشرق الأوسط، وفقا للتقرير.

دوليا، قالت صحيفة الخليج إن وسائل إعلام رسمية نقلت اليوم "الاثنين" عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله للقادة العسكريين في البلاد إنه يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية.

وقال كيم إن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية يتزايد على نحو سريع بسبب المناورات العدائية التي يقوم بها الأعداء ومنهم الولايات المتحدة مما يتطلب من البلاد أن تستعد جيدا لحماية نفسها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله "إذا اختاروا المواجهة العسكرية وأشعلوا فتيل الحرب فعلينا حشد كل الوسائل القوية... لتوجيه ضربة ساحقة وتدميرهم تماما".

وأضافت الوكالة أن كيم استقبل كبار القادة العسكريين أمس في مقر حزب العمال الحاكم لتهنئتهم على الإنجازات التي تحققت في عام 2023

قالت صحيفة البيان إن الرئيس الصيني شي جينبينغ، أبدى، اليوم الاثنين، استعداده للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز علاقات ثنائية مستقرة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للعلاقات الدبلوماسية الصينية الأمريكية التي رحب بها زعيما البلدين، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية صينية.

وتبادل شي وبايدن التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وواشنطن. وذكرت قناة "سي سي تي في" الحكومية أنه "في الأول من يناير تبادل الرئيس شي جينبينغ ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن رسائل التهنئة لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وقال شي إنه يتعين على بكين وواشنطن "تنفيذ إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وذكرت قناة "سي سي تي في" أن الزعيم الصيني أكد أنه "مستعد للعمل مع الرئيس بايدن لمواصلة الدفع بالعلاقات الصينية الأمريكية قدماً، وإفادة الصين والولايات المتحدة وشعبيهما، وتعزيز السلام والتنمية في العالم".

أفادت صحيفة الاتحاد بأن بلجيكا، الدولة المضيفة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"ناتو"، تتسلم اليوم الاثنين الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من اسبانيا، تحت شعار " الحماية والتعزيز والاستعداد".

وستستمر رئاسة بلجيكا حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وستسلم بروكسل بعد ذلك الرئاسة إلى بودابست. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "كما تعلمون، إن الاتحاد الأوروبي هو جزء من حمضنا النووي نحن البلجيكيون. المؤسسات الأوروبية تتمركز هنا في عاصمتنا. إذا كان هناك بلد يجسد جوهر الاتحاد الأوروبي، فهو بلجيكا".