عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الصحف الإماراتية اليوم| عدد الضحايا الفلسطينيين خلال 2023 الأكبر منذ نكبة 1948.. كيم جونج يهدد بتدمير أمريكا وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة

الصحف الاماراتية
الصحف الاماراتية

تجدد المواجهات الحدودية بين إسرائيل وجنوب لبنان

أمريكا تعتزم إعادة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" من شرق المتوسط

بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للعلاقات الدبلوماسية.. الرئيس الصيني يبدي استعداده للعمل مع واشنطن من أجل علاقات مستقرة

بلجيكا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي

 

تناولت الصحف الاماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية.

 

محليا، ذكرت صحيفة الامارات اليوم أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول، وتمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

 

عربيا واقليميا،  وأشارت صحيفة الامارات اليوم إلى تجدد المواجهات والقصف المتبادل بين إسرائيل و«حزب الله» عبر الحدود الجنوبية للبنان، أمس الأحد، واستهدفت غارات إسرائيلية محيط عدد من القرى والبلدات الحدودية، فيما واصل الحزب استهدافاته لمواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود، معتبراً أن إسرائيل «ليست في موقع يتيح لها فرض خياراتها» في ما يتعلق بوجوده في جنوب لبنان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدات الجبين، الناقورة، علما الشعب، يارين، حولا، ميس الجبل، طير حرقا، والضهيرة، وجبل اللبونة. وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية 5 غارات على منطقة جبل بلاط وأطراف بلدة رامية في القطاع الغربي، إضافة إلى غارات شنها على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان. كما أطلق الجيش الإسرائيلي منطاداً تجسسياً فوق بلدة علما الشعب في القطاع الغربي، بينما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة «زرعيت» في الجليل الغربي.


أفادت صحيفة الخليج بأن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قال إن حصيلة "الشهداء" هذا العام تعد أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان له، "الأحد"، "أن عدد الشهداء في فلسطين خلال عام 2023 بلغ 22 ألفا و 404 شهداء من بينهم 22 ألفا و 141 شهيداً منذ السابع من أكتوبر الماضي"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتابع المكتب أن 98% منهم في قطاع غزة، ومن بينهم نحو 9 آلاف طفل و 6450 امرأة، في حين بلغ عدد القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 319 شخصا، منهم 111 طفلا و4 نساء، كما قتل أكثر من 100 صحفي وفقاً لسجلات وزارة الصحة، في حين بلغ عدد المفقودين الذين تم التبليغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الاطفال والنساء.


ذكرت صحيفة البيان أنه من المقرر أن تغادر مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، وكانت قد أرسلت إلى المنطقة بعد إندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز "الإخبارية الأمريكية عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين قولهما إن مجموعة حاملة الطائرات الحربية، التي تتشكل من بوارج ومدمرات ومقاتلات حربية، سوف تعود إلى ميناء فيرجينيا بالولايات المتحدة، كما كان مقررا، حتى يمكن تجهيزها من أجل انتشار مستقبلي.

وذكر أحد المسؤولين أن الولايات المتحدة تبقي على قدراتها العسكرية في المنطقة، وستظل قادرة على نشر طرادات ومدمرات إضافية في الشرق الأوسط، وفقا للتقرير.

 

دوليا، قالت صحيفة الخليج إن وسائل إعلام رسمية نقلت اليوم "الاثنين" عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله للقادة العسكريين في البلاد إنه يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية.

وقال كيم إن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية يتزايد على نحو سريع بسبب المناورات العدائية التي يقوم بها الأعداء ومنهم الولايات المتحدة مما يتطلب من البلاد أن تستعد جيدا لحماية نفسها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله "إذا اختاروا المواجهة العسكرية وأشعلوا فتيل الحرب فعلينا حشد كل الوسائل القوية... لتوجيه ضربة ساحقة وتدميرهم تماما".

وأضافت الوكالة أن كيم استقبل كبار القادة العسكريين أمس في مقر حزب العمال الحاكم لتهنئتهم على الإنجازات التي تحققت في عام 2023

 

قالت صحيفة البيان إن الرئيس الصيني شي جينبينغ، أبدى، اليوم الاثنين، استعداده للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز علاقات ثنائية مستقرة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للعلاقات الدبلوماسية الصينية الأمريكية التي رحب بها زعيما البلدين، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية صينية.

وتبادل شي وبايدن التهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وواشنطن. وذكرت قناة "سي سي تي في" الحكومية أنه "في الأول من يناير تبادل الرئيس شي جينبينغ ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن رسائل التهنئة لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وقال شي إنه يتعين على بكين وواشنطن "تنفيذ إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وذكرت قناة "سي سي تي في" أن الزعيم الصيني أكد أنه "مستعد للعمل مع الرئيس بايدن لمواصلة الدفع بالعلاقات الصينية الأمريكية قدماً، وإفادة الصين والولايات المتحدة وشعبيهما، وتعزيز السلام والتنمية في العالم".

 

أفادت صحيفة الاتحاد بأن بلجيكا، الدولة المضيفة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"ناتو"،  تتسلم اليوم الاثنين الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من اسبانيا، تحت شعار " الحماية والتعزيز والاستعداد".

وستستمر رئاسة بلجيكا حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وستسلم بروكسل بعد ذلك الرئاسة إلى بودابست. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "كما تعلمون، إن الاتحاد الأوروبي هو جزء من حمضنا النووي نحن البلجيكيون. المؤسسات الأوروبية تتمركز هنا في عاصمتنا. إذا كان هناك بلد يجسد جوهر الاتحاد الأوروبي، فهو بلجيكا".

إسرائيل الاتحاد الأوروبي الامارات اليوم البحر المتوسط الحدود الجنوبية للبنان الحدود الجنوبية الرئيس الصينى الشيخ محمد بن زايد الصحف الإماراتية الصحف الإماراتية اليوم الصيني الصين الضحايا الفلسطينيين العام الميلادى الجديد حزب الله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مجلس الوزراء حاكم دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

بعد عمرو أديب.. فنان مصري يحصل على الجنسية السعودية|تعرف عليه

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

هفضل فخور بيك.. إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

موضوعات متعلقة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

منال عوض: جددنا شبكات مياه بدمياط عمرها 100عام ومشروعات لتنمية السياحة برأس البر

الفائز بالمركز الأول بالمسابقة العالمية: طريقة برايل ساعدتني على حفظ القرأن بأرقام الآيات

تعليم سوهاج تعلن جدول امتحانات نصف العام لـ "أولى وتانية ثانوي"

الري تضع حصصا مائية للمزارعين في المنوفية

غلق رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الأول والثاني الثانوي بموقع التعليم غداً

الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية تحذر من ارتفاع مستوي سطح البحر بعد زلزال اليابان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

مقرمشات بياكلها الناس.. حقيقة إعلان مثير على فيسبوك عن علف حيواني

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها في احتفالات رأس السنة بالأسود الجرئ|شاهد

بالعباية والحجاب.. ابنة تامر حسني تشعل السوشيال ميديا في رأس السنة

فيديو

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ