بعد زلزال اليابان.. تحذير عاجل من كوريا الجنوبية بارتفاع مستوى البحر

أصدرت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تحذيرًا من ارتفاع مستوى البحر بمقاطعة جانج وون بعد الزلزال الذي ضرب اليابان.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إن منسوب مياه البحر قبالة إقليم جانج وون الشرقي قد يرتفع بعد الزلزال.

وأعلنت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الاثنين، أن زلزالاً قويًا بقوة 7.4 درجة ضرب وسط اليابان، اليوم.

وصدرت تحذيرات من موجات تسونامي في وسط البلاد وعند الساحل الغربي.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية في اليابان حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار على طول ساحل بحر اليابان بأكمله.

وبدأت أمواج تسونامي بالوصول، وأفاد خبراء الأرصاد الجوية أنها بارتفاع يصل إلى 5 أمتار شوهدت على الساحل الغربي لليابان.

وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، إلا أن الإنذار بتهديد تسونامي شمل الساحل الغربي للبلاد بأكمله.