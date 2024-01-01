احتفالا برأس السنة.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها| شاهد

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على مشاركة متابعيها صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف، بإطلالة جذابة وهي ترتدي فستان مشجر بالون الفوشيا وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها واعتمدت مكياج ناعم، ونالت علي إعجاب العديد من متابعيها.

آخر أعمال رانيا يوسف

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراجمحمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركهاالبطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.