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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احتفالا برأس السنة.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها| شاهد

صدى البلد

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على مشاركة متابعيها صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف، بإطلالة جذابة وهي ترتدي فستان مشجر بالون الفوشيا وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها واعتمدت مكياج ناعم، ونالت علي إعجاب العديد من متابعيها.

 

آخر أعمال رانيا يوسف 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراجمحمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركهاالبطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

احدث ظهور لها اعمال رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف النجمة سمية الخشاب صبا الرافعى على ماهر مسلسل “شارع 9” مصطفى محرم نضال الشافعي نرمين الفقي

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