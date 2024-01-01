جامعة القاهرة: تشكيل لجان لوضع معالم إنشاء كرسى تطوير علوم الدين

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، الفرع الدولي، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، المشروعات المستقبلية للجامعة والتي أعلنها الدكتور محمد الخشت خلال احتفالية عيد العلم وثمن المجلس هذه المشروعات، وتتضمن: إنشاء كرسي لتطوير علوم الدين، وإنشاء مدينة طبية، وجامعة القاهرة الأهلية، وإنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية، وكليات الطاقة والعلوم المتجددة، وكلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء بجامعة القاهرة الدولية، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في تنفيذ 30 مشروعًا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب البدء في مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني ومستشفى الفرنساوي. ووجه الدكتور محمد الخشت بسرعة تشغيل كافة مرافق مشروع الاسكان والتغلب على الصعوبات الخارجية التي تواجه المشروع وتكليف لجنة رفيعة المستوى بمقابلة المختصين بالمرافق في الجهات الخارجية لسرعة تشغيلها، كما وجه بالانعقاد الدائم للجنة الاسكان لسرعة الانتهاء قريبا من تنفيذ مشروع الإسكان بمدينة السادس من أكتوبر.

كما وافق المجلس، على إنشاء لائحة برامج علوم العمليات الحيوية والمواد الحيوية بكلية طب قصر العيني، كما وافق على إجراء تعديلات لوائح البرامج الخاصة بمرحلة البكالوريس لبرامج علوم البيانات في نظم المعلومات، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج الشبكات والأمن السيبراني بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كما وافق المجلس، على اللائحة الداخلية لدبلوم الدراسات العليا في هندسة الطاقة الحرارية الأرضية بكلية الهندسة.

ووافق المجلس، على لائحة برنامج الماجستير المهني "الاستدامة والمدن الذكية"، بكلية الهندسة وهو درجة مزدوجة بين جامعة القاهرة والمدرسة المركزية بمرسيليا.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على الخطط الدراسية للمقررات الاختيارية لمسارات برنامج الدبلومة العامة في التربية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الدراسات العليا للتربية.

كما وافق المجلس، على إنشاء وحدة لإدارة المخلفات الإلكترونية وتخصيص مقر لها بوادي النطرون، وعمل دراسة الجدوي اللازمة لإنشاء هذه الوحدة، وتحديد آليات التعامل مع المخلفات.

ووافق مجلس الجامعة، على تشكيل لجنة لوضع معالم إنشاء كرسي لتطوير علوم الدين، ووافق المجلس، على تشكيل لجنة لوضع التصور المبدئي لإنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية بدرجات علمية دولية في المجال التقني.

كما وافق المجلس، على تشكيل لجنة لدراسة المشروعات المُقدمة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع تأكيد رئيس الجامعة على اختيار الموضوعات التي تخدم القضايا القومية.

ووجه المجلس، باعادة التأكيد على تبعية مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" لمجلس ادارة المستشفيات، ورئيس مجلس الادارة هو عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، مع التأكيد علي تفعيل قانون المستشفيات الجامعية وعدم وجود مجلس إدارة للفرنساوى حيث حل محلها لجنة مُشكلة تتبع مجلس إدارة المستشفيات، طبقا لقانون ولائحة المستشفيات الجامعية.