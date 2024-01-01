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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: إحالة 837 موظفاً بالمحليات وتنفيذ 864 حملة تفتيش في 25 محافظة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة من الزيارات التفتيشية المفاجئة علي بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية وذلك خلال عام ٢٠٢٣.

يأتي ذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواجهة الفساد بكل قوة وحسم والعمل على سيادة القانون وترسيخ قيم النزاهة والشفافية فى جميع عناصر الجهاز الإداري ، وذلك في ظل وجودة إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم بما يحقق رضاهم.

أكد اللواء هشام آمنة، أن فرق المتابعة بالقطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة قامت على مدار 12  شهرًا ، بعدد 864 حملة تفتيشية (مخطط ومفاجئ) في 25 محافظة، مشيراً إلى أن الحملات تضمنت التفتيش المفاجئ والمخطط  علي المراكز التكنولوجية وفحص شكاوي المواطنين والمرور الليلى للوقوف على مدى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات برنامج "مشروعك"، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ونسب تنفيذها، ومتابعة الانضباط الإداري، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات دولة رئيس الوزراء ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات وحل مشاكل المواطنين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الإدارة المحلية.

وكشف اللواء هشام آمنة، أن هذه الحملات أسفرت عن إحالة 837 موظفاً بالإدارة المحلية للنيابات ( العامة والإدارية ) والشئون القانونية ، منها عدد 127 إحالة للنيابة العامة ، وعدد 459 إحالة للنيابة الإدارية، وعدد 251 إحالة للشئون القانونية، مشيراً إلى أنه تكليف قطاع التفتيش بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بإعداد خطة مرور علي المراكز التكنولوجية ومركز خدمات مصر بشتي محافظات الجمهورية ووحداتها المحلية بالتنسيق كذلك مع وزارة التخطيط، لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين للحصول علي رضاهم.

وأوضح أنه ترتب على هذه الزيارات حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد علي سرعة إنهاء هذه الطلبات ، وتوجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أي موظف تم تدريبه و يعمل بالمركز التكنولوجي إلي أي إدارة آخري، حتي يؤثر ذلك علي أداء العمل بصورة سريعة ودعم المراكز التكنولوجية بالتجهيزات اللازمة للأجهزة الموجودة وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجية لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لإنهاء الخدمات المطلوبة فى التوقيتات المحددة ، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة .

وأشار وزير التنمية المحلية ، إلى أن جولات قطاع التفتيش المفاجئة تناولت أيضا مراقبة الأسواق لضبط الرقابة علي الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف علي عدد من الحملات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدي الإلتزام بتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخفيض الأسعار، وتم إتخاذ اللازم من خلال رصد الحملات  المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش.

وتابع: تم تنفيذ 2552  حملة أسفرت عن تحرير 4552 محضر للمخالفين وقد أضافت المحافظات في الفترة منذ اعلان مبادرة تخفيض الأسعار عدد 774 منفذ وشادر لتقديم الخدمة للمواطنين، كما شملت الحملات المور علي الطرق العامة والمحاور لرصد مدي التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات والولاية ومدي الإلتزام برفع المخلفات أولاً بأول وارسالها الي أماكن الفرز وإعادة التدوير، حيث تم المرور علي المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة وتم تطبيق غرامات بقيمة تتعدى 42 مليون جنيه على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.

وزارة التنمية المحلية عام 2023 هشام امنة السيسي التنمية المحلية

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