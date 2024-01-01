وزير التنمية المحلية: تنفيذ 213 مشروعا بنسبة 61% وجار إنهاء 138 آخرين

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه فيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 213 مشروعا بنسبة 61% وجارى العمل على نهو 138 مشروعاً بنسبة 39% ليصل اجمالى عدد المشروعات 351 مشروعًا ، تتضمن 124 سوقا حضاريا و97 موقف سيارات و130 نقطة إطفاء.

ولفت آمنة، إلى أن هذه المشروعات تساهم بدرجة كبيرة فى تحسين المستوى الحضارى والقضاء على السويقات ، ومواقف السيارات العشوائية وتعزز من حركة الاقتصاد المحلى وتوفر موارد جيدة لتعظيم الايرادات الذاتية للمحافظات، فضلًا عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم فى دعم التنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية بما يضمن إزالة أى معوقات تعترض تنفيذ أيًا من مشروعات المبادرة الرئاسية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تسيير بخطى متسارعة ومتلاحقة للتجهيز للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث تم مراجعة وتدقيق الوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية وتوابعها والتي يبلغ عدد القري بها 1638 في437 وحدة محلية بـ 52 مركز في 19 محافظة.

وتابع: بالإضافة إلى انه تم اختيار 29 قرية في 25 وحدة محلية بـ7 مراكز في نطاق محافظة مطروح يتم تنفيذ مشروعاتها بما يلائم الطبيعة العمرانية والاجتماعية للمجتمعات البدوية ، موضحاً أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع المحافظات بحصر الاراضى المتاحة والمتوفرة بقرى المرحلة الثانية استعدداً لتنفيذ المشروعات المخططة لها بمبادرة حياة كريمة وتحديد جهة الولاية لقطع الاراضى المتاحة والمتوفرة وبلغت قطع الاراضى المتوفرة 4903 قطعة بإجمالي 583,209,67 متر.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة أشرفت خلال هذه المرحلة على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة بنهج تشاركى من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة، وذلك فى إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن إشراك مواطنى القرى المستهدفة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، لافتًا إلى أن جهود فرق العمل ساهمت فى توفير 100% من الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، والتى بلغت 5545 قطعة أرض.