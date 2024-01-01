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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: تطوير منطقة الضبعة محور رئيس لتحقيق التنمية البشرية

منطقة الضبعة
منطقة الضبعة

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منطقة الضبعة، تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة.

وأوضح والي، في تصريحات صحفية له، أن منطقة الضبعة تمثل محور رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء الجمهورية وهو الامر الذي تستهدفه الدوله المصرية والقيادة السياسية خلال الفترة القادمة .

وأكد أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إلى أن الدولة المصرية حريصة على تذليل كافة المعوقات التى تواجه المواطنين بمنطقة الضبعة في كافة المجالات سواء الطرق أو الاسكان أو إقامة مشروعات استثمارية جديدة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار المهندس علاء والي، إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية وخطة محددة وثاقبة الغرض منها التيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، فى الوقت الذى سيتم حل أزمة التخطيط العشوائي بما يضمن توفير حياة تليق بالمواطن المصرى بها جميع الخدمات والمرافق.

يذكر أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض مخططات تنمية منطقة الضبعة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.     

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد دراسة تشمل تصوراً للتخطيط العمراني لمنطقة الضبعة، الواقعة شمال وجنوب محور الضبعة، وذلك ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية التي تحظى بها مصر بمختلف مناطقها، واستغلالها على الوجه الأمثل.

الحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي منطقة الضبعة المقومات الطبيعية التنمية الشاملة

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