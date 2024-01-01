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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تربح 43 مليار جنيه خلال ديسمبر

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر ديسمبر 2023، ليربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 43 مليار جنيه بدعم مشتريات الأجانب والعرب.

وفي ختام ديسمبر ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 0.64% عند مستوى 24894.26 نقطة.

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وارتفع إيجي إكس 70 مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ديسمبر بنسبة 3.76% عند مستوى 5473.42 نقطة.

وصعد إيجي إكس 100 خلال الشهر الماضي بنسبة 3.07% عند مستوى 7880.35 نقطة.


وأغلق رأس المال السوقي للبورصة المصرية في ديسمبر عند مستوى 1.719 تريليون جنيه مقابل 1.676 تريليون جنيه في ختام نوفمبر السابق له؛ ليرتفع بنسبة 2.6% بما يعادل 43 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال ديسمبر نحو 909.4 مليار جنيه مقابل 927.5 مليار جنيه في الشهر السابق له، فيما بلغ حجم التداول نحو 30.07 مليار سهم عبر 2.671 مليون عملية.

واستحوذت الأسهم على 9.56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات - أذون نحو 90.44% خلال الشهر.

وسجل الأجانب خلال ديسمبر صافي شراء بقيمة 1.47 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 309.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات فيما سجلت تعاملات المصريين خلال ديسمبر نسبة 89.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 4.4% والعرب على 6.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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