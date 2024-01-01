انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية.. غدا

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024، غدا الثلاثاء 2 يناير 2024، بجميع برامج الجامعة.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن جرى إعلان جداول الامتحانات للفرقتين الأولى والثانية بجميع برامج الكليتين، فيما أقر مجلس الجامعة الضوابط والقواعد المنظمة للامتحانات، معربا عن أمنياته وأمنيات هيئة التدريس لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح.



وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مشيرًا إلى أن أعمال الامتحانات مستمرة لمدة أسبوعين.



ووجه رئيس الجامعة، بالعمل على تفادي حدوث أية معوقات أو شكاوى، مع تقديم الدعم الكامل والمستمر من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق رسالة الجامعة، لافتا إلى أن الجامعة وضعت خطة محكمة لمتابعة العملية الامتحانية لخروجها بالشكل اللائق.