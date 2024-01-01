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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النقل: تهيئة وتجديد طرق الأقصر بـ80 مليون جنيه في 2023

صدى البلد

كشفت  المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، إن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، تضمنت أعمال رصف بمركز ومدينة القرنة شملت شارع الميناء السياحي "مزدوج"، ورصف طريق المجزر الآلي حتى الطريق الصحراوي الغربي، وذلك بإجمالي طول 2 كم ، وبتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من الأعمال بنسبة تنفيذ 100%.


وأضافت أنه تم الانتهاء من رصف عدة شوارع بمركز ومدينة البياضية، شملت شارع الشيخ حسن الدح، وشارع الجزيرة، وشارع النجوم، وشارع الحواكم وتفرعاته، ومنطقة المسجد العتيق، وشارع الشرطة من مجلس المدينة حتى كوبري جبر، واستكمال المسار السياحي حتى المثلث، وطريق الندى لاند "مزدوج"، وامتداد منطقة المسجد العتيق "ميدان الخولي"، وأعمال انترلوك بمنطقة المسار السياحي، وذلك بإجمالي أطوال بلغت حوالي  ما يزيد عن 8 كم، بتكلفة بلغت 18 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 100%.

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وتابعت مدير مديرية الطرق بالأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال شارع معبد إسنا "انترلوك"، وحارة النخيلي "انترلوك"، وحارة خلف بنك مصر "انترلوك"، وشارع الكنيسة الإنجيلية "انترلوك"، وشارع جنوب بنك اسكندرية "انترلوك"، و شارع موسي "انترلوك"، وشارع شمال محلات عثمان عبود "انترلوك"، وشارع شمال جمعية المحافظة على القرآن "انترلوك"، وشارع شمال مسجد الشيخ هاشم بداية من شارع البحر "انترلوك"، وشارع شمال سرايا امين بك من شارع البحر "انترلوك"، و شارع مكتبة الصحافة حتي تقاطع شارع الراعي "انترلوك"، وشارع الراعي من شارع البحر حتي شارع احمد عرابي "انترلوك"، و شارع الصحة الشيمي "انترلوك"، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وبتكلفة اجمالية بلغت 20 مليون جنيه، مشيرة إلى أن كافة الأعمال قامت بها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات احدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.


كما أنه جاري العمل في أعمال رصف شارع الوصلة امام محطة 6 ، وشارع عبدالفتاح هميمي، و شارع الشيخ خليل عسكر، و شارع كوبري الطوايع الجديد، و شارع محلات الموبيليا من جسر السيالة حتي الاسطبل، و شارع جسر السيالة حتي مقام الشيخ فضيل، و شارع أرض اللواء من نهاية الخزان، و وشارع القيصرية بداية من بنزايون "انترلوك"، وشارع جنوب مسجد الشيخ هاشم بداية من نهاية الرصف "انترلوك"، وشارع جنوب صيدلية كشك "انترلوك"، وشارع جنوب محلات باتا "انترلوك"، وشارع الجميل من الشيخ سعد حتى المكسر، وشارع الهداية من الشيخ سعد حتى المكسر، وشارع الجنينة بداية من بورسعيد، وشارع جامع أبو شريفة من جسر السيالة، وشارع مدرسة صلاح الدين حتى مخزن محمد عباس، وشارع ورشة الحاج عبد العاطي حتى التأمينات.
 

وأشارت مدير مديرية الطرق إلى أعمال الخطة المشتركة والتي تضمنت الانتهاء من أعمال طريق الكورنيش من نادي القوات المسلحة حتي كازينو النيل، وطريق مدخل هابو، و تطوير منطقة الشيراتون، و طريق المسار السياحي بالبياضية من حلقة السمك حتي ميدان حبيبة "مزدوج"، و طريق الحبيل الرئيسي، و منطقة احمد عرابي حول موقف ارمنت بالإضافة إلى داخل الموقف، و منطقة أمام سوق الخضار شرق السكة الحديد، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وأعمال تركيب انترلوك بشوارع المدينة "جاري استكمالها بنسبة تنفيذ بلغت 90%"، وذلك بتكلفة اجمالية بلغت 32 مليون جنيه.

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