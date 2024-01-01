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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أقباط الاقصر يحتفلون بعيد اكتشاف رفات الأم دولاجى وأولادها الأربعة بكنيستها بإسنا

كنيسة
كنيسة

أحتفل أقباط مدينة إسنا جنوب محافظة الاقصر، مساء رأس السنة، بعيد أكتشاف رفات الأم دولاجي وأولادها الأربعة، وذلك بكنيستها وسط مدينة إسنا، بحضور القمص متاؤس القمص زخاري وكيل مطرانية إسنا وأرمنت، والقس بيشوي القمص شنودة، آباء كهنة الكنيسة، والشمامسة والشعب القبطي.

بدأ الاحتفال بصلوات التسبحة والعشية، وتطييب الأنبوبة التى تحوى رفات الأم دولاجي وأولادها الأربعة، والطواف بالمقصورة الخشبية المرسوم عليها الأم دولاجي وأولادها الأربعة داخل الكنيسة الأثرية، وسط أصوات التراتيل والتماجيد من شعب الكنيسة، ويعقب ذلك صلاة القداس الإلهي، لتذكار عيد أكتشاف رفاتهم المقدسة.

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يذكر أن الشهيدة الأم دولاجي وأولادها الأربعة، هم باكورة شهداء مدينة إسنا ويحتفل بعيدهم يوم 6 بشنس من كل عام، وكان البابا شنودة الثالث قام بتدشين الكنيسة بعد إعادة بنائها وتجديدها في 20 أكتوبر 2007 وهي الكنيسة الوحيدة التي تحمل أسم الأم دولاجي وأولادها الأربعة.

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الأقصر البابا شنودة الثالث الكنيسة الأثرية شعب الكنيسة وكيل مطرانية

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