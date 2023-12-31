1600 سائح من مختلف الجنسيات يحلقون بـ65 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

تشهد محافظة الأقصر رواجا سياحيا وإقبالا كبيرا علي رحلات البالون الطائر بالبر الغربي حيث يشهد مطار البالون تحقيق أعلى معدلات تحليق البالون في تلك الأيام في أعياد الكريسماس، وأعياد الميلاد .

وأوضح ممثل شركات إتحاد البالون الطائر بالاقصر أحمد عبود ،في تصريح اليوم الأحد، أن سماء المدينة تزينت وحلقت اليوم، 65 رحلة بالون بها 1600 سائح من مختلف الجنسيات حول العالم، في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات في فوق سماء الأقصر في أجواء طبيعية من البهجة والفرحة بين العاملين في القطاع السياحي .



وأضاف أن الشركات تستعد فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة إرتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لإرتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ 40 دقيقة.

وأوضح أن مستقلين البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى سماء البر الغربي، مضيفا أن الإقبال على رحلات البالون بقوة للاستمتاع بالطقس الرائع، يتوافد وفود الزائرين، ويعشقون تلك الرحلات باعتبارها رحلات التنزه من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالميةـ وأيضا طقس الأقصر المعتدل المشمس، وبالأثار الأقصر الشامخة علي مر الأزمان.

كانت المحافظة، قد اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والإلتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.