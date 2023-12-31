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رئيس التحرير
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محافظات

"نبذ العنف المدرسي بين الطلبة" ضمن سلسلة محاضرات توعوية بثقافة الأقصر

صدى البلد

 

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

 عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "العنف وآثاره النفسية" ألقاها أحمد أبو بكر موضحا تعريف العنف والأسباب التى تؤدي إلى العنف، وآثار العنف على النفسية، وعلاج العنف ودور الأسرة في القضاء على العنف.

 وعقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "نبذ العنف المدرسي بين الطلبة" ألقاها على حسان موضحا أسباب العنف الذي يتعرض له الطفل، والأسرة ودورها في تصدير العنف للطفل والمدرسة والمعلم ودورهم في مكافحة العنف المدرسي، وعدم تأكيد في عقلية الطفل، كما أعدت المكتبة أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "هذا".

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وأعد قصر ثقافة الطود عرض إنشاد ديني بعنوان" إذ هو _قدساه" إلقاء مجموعة الكورال، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله بعنوان "الدنيا _أرضنا"، وكذلك أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر د. النوبي عبد الراضي بعنوان" ذات قصيدة "، كما أعد الإجتماع الأسبوعي لنادي أدب الأقصر بقيادة الشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب السابق، ومن خلاله ألقت الشاعرة مني محمد قصيدة بعنوان "طريق الحلم"، والقاص حشمت يوسف وقصة بعنوان "لا تغضب"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنية بعنوان "عالم البحار" نفذتها شيماء سعيد مستخدمة ورق أبيض وألوان خشب.

أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "الذئب خادم الأسود" تأليف شوقي على هيكل سردتها وردة حسن، بجانب ذلك نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية "الطبيعة" نفذها طه أبو الشيخ، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها ولاء جابر، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين" نفذتها شيرين محمد.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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