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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتشجيع حركة السياحة القادمة من بلاده.. محافظ الأقصر يستقبل سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة

تشجيع حركة السياحة
تشجيع حركة السياحة القادمة من البوسنة والهرسك للاقصر

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، السفير الدكتور ثابت سوباشيتش سفير البوسنة والهرسك لدى القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

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وعبر سفير البوسنة والهرسك عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر وما تمتلكه من مقومات سياحية متفردة ، حيث تتلاقى فيها روعة المعالم الأثرية المختلفة مع جمال الطبيعة، معربا عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة والمعالم الأثرية التي شاهدها، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجانبين.

من جانبه، رحب محافظ الأقصر، بالسفير البوسني على أرض محافظة الأقصر، معربا عن تطلعه لمزيد من أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والصناعة والتعليم وتشجيع وزيادة حركة السياحة القادمة من البوسنة والهرسك إلى مدينة الأقصر.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء بحث إمكانية توقيع اتفاقية تآخي بين محافظة الأقصر وإحدى مدن البوسنة والهرسك المشابهة.

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الأقصر البوسنة والهرسك الحضارة المصرية القديمة بحث سبل التعاون سبل التعاون المشترك سفير البوسنة والهرسك محافظ الأقصر

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