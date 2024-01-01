خدع نتنياهو  .. مجهول ينتحل صفه جندي إسرائيلي ويسرق اسلحة وذخيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشحص مجهول نجح في اقتحام صفوف احد معسكرات جيش الاحتلال الاسرائيلي وايهامهم انه جندي والتقط صورا تذكارية مع الجنود ورئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو .

مجهول يندس وسط افراد الجيش الاسرائيلي ويسرق اسلحة وذخيرة

وثقت مقاطع مصورة انتشرت بسرعة كبيرة على مواقع التواصل، ما سرقه "الجندي المزيف" الذي تمكن من خداع الجميع وإيهامهم بأنه مقاتل ضمن وحدة النخبة في الشاباك، من أسلحة وذخيرة، من دون انتباه وتيقن الجيش.

وجهت له جهة الادعاء بمحكمة في تل أبيب عدة تهم منها انه لم يخدم أبدا في الجيش الإسرائيلي، لكنه مع ذلك تمكن من شق طريقه إلى مناطق الحرب من خلال التظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.